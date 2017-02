Leia a Bíblia em 1 ano - 44º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano. Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã. Você verá o quanto isso transformará a sua vida.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Gênesis 45

1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele; e clamou: Fazei sair daqui a todo o homem; e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos.

2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu.

3. E disse José a seus irmãos: Eu sou José; vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face.

4. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se; então disse ele: Eu sou José vosso irmão, a quem vendestes para o Egito.

5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá; porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós.

6. Porque já houve dois anos de fome no meio da terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem sega.

7. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento.

8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito.

9. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizeilhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito; desce a mim, e não te demores;

10. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens.

11. E ali te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens.

12. E eis que vossos olhos, e os olhos de meu irmão Benjamim, vêem que é minha boca que vos fala.

13. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá.

14. E lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou; e Benjamim chorou também ao seu pescoço.

15. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles; e depois seus irmãos falaram com ele.

16. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó: Os irmãos de José são vindos; e pareceu bem aos olhos de Faraó, e aos olhos de seus servos.

17. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto: carregai os vossos animais e parti, tornai à terra de Canaã.

18. E tornai a vosso pai, e às vossas famílias, e vinde a mim; e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra.

19. A ti, pois, é ordenado: Fazei isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, e para vosso pai, e vinde.

20. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios; porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso.

21. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó; também lhes deu comida para o caminho.

22. A todos lhes deu, a cada um, mudas de roupas; mas a Benjamim deu trezentas peças de prata, e cinco mudas de roupas.

23. E a seu pai enviou semelhantemente dez jumentos carregados do melhor do Egito, e dez jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai, para o caminho.

24. E despediu os seus irmãos, e partiram; e disse-lhes: Não contendais pelo caminho.

25. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai.

26. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava.

27. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai.

28. E disse Israel: Basta; ainda vive meu filho José; eu irei e o verei antes que morra.

Marcos 16

1. E, passado o sábado, Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem ungi-lo.

2. E, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol.

3. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro?

4. E, olhando, viram que já a pedra estava revolvida; e era ela muito grande.

5. E, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca; e ficaram

6. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis; buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado; já ressuscitou, não está aqui; eis aqui o lugar onde o puseram.

7. Mas ide, dizei a seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia; ali o vereis, como ele vos disse.

8. E, saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro; e nada diziam a ninguém porque temiam.

9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios.

10. E, partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes, e chorando.

11. E, ouvindo eles que vivia, e que tinha sido visto por ela, não o creram.

12. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo.

13. E, indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram.

14. Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado.

15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.

16. Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.

17. E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas;

18. Pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão.

19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus.

20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém.

Jó 12

1. Então Jó respondeu, dizendo:

2. Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria.

3. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior; e quem não sabe tais coisas como essas?

4. Eu sou motivo de riso para os meus amigos; eu, que invoco a Deus, e ele me responde; o justo e perfeito serve de zombaria.

5. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a vacilar com os pés.

6. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros; nas suas mãos Deus lhes põe tudo.

7. Mas, pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará; e às aves dos céus, e elas te farão saber;

8. Ou fala com a terra, e ela te ensinará; até os peixes do mar te contarão.

9. Quem não entende, por todas estas coisas, que a mão do Senhor fez isto?

10. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana.

11. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas?

12. Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento.

13. Com ele está a sabedoria e a força; conselho e entendimento tem.

14. Eis que ele derruba, e ninguém há que edifique; prende um homem, e ninguém há que o solte.

15. Eis que ele retém as águas, e elas secam; e solta-as, e elas transtornam a terra.

16. Com ele está a força e a sabedoria; seu é o que erra e o que o faz errar.

17. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar.

18. Solta a autoridade dos reis, e ata o cinto aos seus lombos.

19. Aos sacerdotes leva despojados, aos poderosos transtorna.

20. Aos acreditados tira a fala, e tira o entendimento aos anciãos.

21. Derrama desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes.

22. Das trevas descobre coisas profundas, e traz à luz a sombra da morte.

23. Multiplica as nações e as faz perecer; dispersa as nações, e de novo as reconduz.

24. Tira o entendimento aos chefes dos povos da terra, e os faz vaguear pelos desertos, sem caminho.

25. Nas trevas andam às apalpadelas, sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios.

O que você aprendeu com a leitura de hoje? Deixe o seu comentário.

E não desanime. Continue firme para ler a Bíblia em 1 ano, aqui no Universal.org.

Acompanhe a leitura do 43º dia clicando aqui.

Acompanhe a leitura do 45º dia clicando aqui.

Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã.