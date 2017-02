Filme Casamento Blindado: aprendizados valiosos de uma maneira divertida

Home > Em Foco

O Jejum de Daniel é um momento especial de reflexão sobre as orientações de Deus para a nossa vida.

Por isso, durante os 21 dias desse propósito espiritual (de 9 de fevereiro até 1º de março), você encontrará aqui, no Portal Universal.org, sugestões de sucessos disponíveis no acervo do Univer Vídeo, a melhor plataforma de vídeos cristãos na internet.

Se você ainda não possui o cadastro, acesse o site agora mesmo e preencha o formulário.

Você também pode acompanhar o conteúdo do Univer Vídeo por meio do aplicativo para sistema Android e iOS (para iPhone e iPad).

Um filme sobre a vida a dois

Uma comédia romântica, inspirada no best-seller de Renato e Cristiane Cardoso, o filme “Casamento Blindado” conta a história de três casais que enfrentam diferentes tipos de problemas no relacionamento amoroso.

A situação se acalora e todas as inseguranças e conflitos são expostos no desenvolver do enredo e com os preparativos para o casamento de Diogo e Amanda, o casal mais jovem.

Muitas lições valiosas sobre vida a dois podem ser aprendidas com essa interessante e divertida história.

Confira o trailer do filme:

