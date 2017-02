Entenda o poder das mãos de Deus na vida de uma pessoa

Home > Notícias da Universal

Por que é tão importante para uma pessoa que Deus esteja à frente de todos os projetos dela?

O bispo Edson Costa – responsável pelo Congresso Para o Sucesso, que acontece todas as segundas-feiras, na Universal – explica:

“É impossível a mão do Senhor vir sobre uma pessoa e a vida dela continuar do mesmo tamanho. Quando a mão de Deus vem sobre o ser humano, ele aumenta de tamanho, ele cresce, ele expande, ele faz a diferença. Uma coisa é você fazer um projeto com as suas mãos e assinar embaixo. Outra coisa é você colocar um projeto nas mãos de Deus.”

De acordo com o bispo, independentemente de qual seja o objetivo na vida de uma pessoa, ele somente será alcançado com êxito a partir do momento em que essa pessoa estiver preenchida pelo Espírito Santo. É Ele quem dará forças para ela avançar na luta e no entendimento para reconhecer as vitórias.

“Quando falta a mão de Deus, já era. Todo projeto que começa com a mão do homem vai falir pela mão do homem. Mas todo projeto que começa pela mão de Deus ninguém pode derrubar. Porque ele é construído sobre uma rocha e não sobre areia. Seja um projeto financeiro, seja um projeto de vida sentimental, seja um projeto familiar, seja ele o que for. Se ele começar nas mãos de Deus, vai dar certo”, afirma o bispo.

Assista ao vídeo abaixo e saiba mais:

