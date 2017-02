A semelhança entre uma carroça e uma pessoa

Home > Reflexão

Você é uma pessoa vazia?

Antes de responder a essa pergunta, reflita sobre estas outras: Geralmente, você age mais do que fala, ou fala mais do que age? Quando está conversando com alguém, costuma ouvir mais ou falar mais?

Recentemente, o bispo Edson Costa publicou uma mensagem em que compara uma pessoa a uma carroça. Assista ao vídeo abaixo e entenda:

A oportunidade para mudar

Com base na explicação do bispo Edson, reflita sobre as perguntas que abrem essa matéria e responda, honestamente, a mais essa: Você é como uma carroça vazia?

De acordo com o bispo, uma pessos nessa situação gosta de diminuir os outros, colocar as pessoas para baixo. "Ela não tem nada dentro de si para passar, então ela é barulhenta como uma carroça vazia. Ela vai chacoalhando, sacudindo, fazendo muito barulho ao longo do caminho.”

Se essa é uma característica sua atualmente, chegou a oportunidade de mudar esse fato. Aquilo que é vazio precisa ser preenchido para apresentar bons resultados. E, quanto melhor é o conteúdo que preenche o vazio, melhores serão os resultados apresentados.

Por isso o Jejum de Daniel é capaz de transformar essa carroça vazia em alguém melhor.

Clique aqui e saiba como participar do Jejum de Daniel. Aprenda a transformar a sua própria vida.