Voluntários visitam casa de amparo em Fortaleza

Home > Folha Universal

O projeto A Gente da Comunidade, que integra o grupo da Evangelização Universal (EVG) do Ceará, realiza periodicamente ações que levam solidariedade e cidadania às pessoas.

No dia 8 de janeiro, cerca de 20 voluntários do projeto, acompanhados pelo pastor Everaldo Lobo, responsável pela EVG no Ceará, visitaram a casa de amparo ao idoso Lar 3 Irmãs, localizada no bairro de Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, capital do Estado.

Os idosos receberam uma oração especial feita pelo pastor Everaldo e uma palavra amiga e de fé. “O mais importante de tudo nesta tarde foi oferecer atenção, amor, carinho e, sobretudo, a fé. Porque é a fé que traz a esperança”, disse o pastor.

O Lar 3 Irmãs abriga 15 mulheres e cinco homens e precisa de doações. Foram doados 150 caixas de leite e 20 fardos de fraldas geriátricas. Além disso, os voluntários prepararam uma tarde especial, quando serviram salada de frutas frescas para os idosos e realizaram atividades de lazer com eles, que incluíram dinâmicas de dança e música.

“É simplesmente gratificante saber que uma visita de poucas horas faz um grande efeito na vida desses idosos. Eles gostam de receber atenção e carinho. Isso mostra a importância do nosso trabalho. Sinto-me honrada em fazer parte do grupo, levando amor e fé para as pessoas”, disse a geógrafa Judaria Augusta Maia, de 33 anos, voluntária da EVG.

Para saber mais sobre as ações sociais, acesse o portal universal.org.

*Colaborou: Michele Roza

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

Clique nos links abaixo e conheça alguns desses projetos:

Projeto Raabe (Auxílio a mulheres vítimas de violência doméstica)

Projeto T-Amar (Apoio a adolescentes grávidas e mães solteiras)

Projeto Ler e escrever (Alfabetização de jovens e adultos)

Anjos da madrugada (Ajuda a moradores de rua)

A Gente da comunidade (Ações sociais em comunidades)

Grupo Calebe (Incentivo e auxílio a idosos)

Força Jovem (Ações com os jovens)

Identificou-se com algum desses projetos? Então não perca mais tempo, procure uma Universal mais próxima e obtenha informações de como se tornar um voluntário. Não esqueça: “... Mais bem-aventurado é dar que receber.” Atos 20.35