Você é aquilo que imagina ser

A maioria das pessoas diz que sonhar é fácil e que difícil é transformar o sonho em realidade. Entretanto, para quem deseja algo, não existem obstáculos capazes de impedir as suas conquistas.

Para que a concretização de um sonho aconteça é preciso antes imaginá-lo como se ele já tivesse sido realizado. Parece difícil, mas não é. O primeiro passo é determinar aquilo que você pretende ser ou realizar, como abrir um negócio próprio, comprar uma casa ou tornar-se um líder na empresa. Em segundo lugar, é preciso vivenciar na mente o objetivo. “Se você tem um destino aonde pretende chegar, comece a trabalhá-lo na cabeça. Se imagine já no seu empreendimento ou na casa dos seus sonhos ou liderando a sua empresa. Mas não faça isso vagamente, se dedique a usar a imaginação sempre, fazendo parte do seu dia a dia”, orienta o gestor de pessoas Alessandro Marques.

Decidir qual futuro seguir exige um olhar mais amplo. Então, é fundamental direcionar os pensamentos até conseguir alcançar uma meta. Na prática, é preciso haver dedicação. Caso contrário, será apenas mais um sonho distante.

Para imaginar o objetivo já realizado, divida-o em partes para que ele seja conquistado passo a passo. “Por exemplo: se você opta por uma carreira, aponte o que aquilo vai acrescentar à sua vida, depois como vai se sentir e então pese os aspectos a serem considerados”, ensina o especialista.

Mente programada

O Rogério Formigoni, palestrante do Congresso para o Sucesso Financeiro, destacou em um dos encontros no Templo de Salomão que a imaginação pode ser positiva, mas também pode ser negativa. “Se você se imagina pobre, você vai ser sempre pobre. Se você se imagina dependendo dos outros, vai continuar dependendo. Mas, se você se imagina vencedor, mesmo que você esteja na lama e que os outros digam que não, em breve você será um vencedor, porque você é o que imagina ser.”

Além de imaginar o sonho já realizado, ele ressaltou a importância de determinar o pensamento por meio das palavras. “A sua língua tem poder. Se você vive dizendo que não vai dar, que é difícil, então, nunca vai dar mesmo. Por isso, determine já aonde você quer chegar”, enfatizou.

Ele salientou que a imaginação aliada à fé leva a pessoa na direção que ela desejar. “Quando você visualiza a grandeza de Deus e crê nEle, você obtém uma vida diferente, porque Deus traz à existência aquilo que ainda não existe. À medida que você aplica confiança, Ele vai se manifestar.”

Além disso, para conseguir realizar os objetivos, é necessário ser decidido e perseverar naquilo que se imagina, mesmo que apareçam dificuldades que possam atrapalhar. “Você não deve se guiar pelos noticiários, pelas circunstâncias ruins, mas deve se guiar pela Palavra de Deus. Ele sabe de suas debilidades e da situação que você passa. Então, se você depender da fé, ela vai lhe impulsionar ao sucesso do seu sonho e conduzir você ao que você quer”, assegurou.

A realização

O empresário André Pereira dos Santos (foto ao lado), de 42 anos, usou a imaginação aliada à fé para realizar seus objetivos.

Quando ainda era office-boy, ele tinha o desejo de abrir o próprio negócio na área de alimentação e imaginava que um dia teria um grande empreendimento. Mas, para alcançá-lo, precisava começar passo a passo. “Eu andava nas ruas e via muitas barracas de pastéis fazendo sucesso. Então, decidi que teria a minha também.”

Ao participar das palestras do Congresso para o Sucesso Financeiro, ele recebeu o aprendizado para começar o negócio. Com o salário que ganhava, conseguiu inaugurar sua sonhada barraca.

Em menos de três meses, sua visão se ampliou e ele pôde realizar mais uma etapa de seu sonho. “Pesquisei recheios diferentes de pastéis e notei que poderia trabalhar só com isso e, então, saí da empresa para a qual trabalhava. Com o dinheiro da rescisão, abri uma pastelaria.”

O empreendimento já estava fazendo sucesso, como André havia sempre desejado. Contudo, seu objetivo era que a empresa expandisse ainda mais. Com a direção de Deus, ele passou a vender não só pastéis, lanches e sucos, mas também refeições completas.

O local, então, tornou-se um restaurante. “Eu tinha esse desejo de crescer. Não foi fácil porque no início as vendas de almoço não eram muitas. Mas, com a determinação de que iria realizar a meta, consegui uma estrutura melhor, com mais equipamentos para trabalhar, e ganho muito mais do que antes”, comemora.

