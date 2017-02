Um exemplo de fé e transformação

Home > Folha Universal

Tudo na vida de Rogers Triumpho, de 35 anos, dava errado. Sua mãe era alcoólatra e seu pai estava preso. Ele foi criado pela avó e não sabia o que era ter uma família estruturada e feliz.

Aos 11 anos, a mãe dele morreu e poucos meses depois o mesmo aconteceu com seu pai. Órfão, Rogers cresceu nutrindo vários sentimentos. Aos 13 anos, ele começou a fumar cigarros e passou a andar com más amizades. Em pouco tempo estava fumando maconha, usando cocaína e consumindo bebida alcoólica.

Ele até tentava manter uma vida correta e trabalhar de forma digna, mas não conseguia permanecer no emprego por muito tempo. “Muitas vezes eu usava drogas antes de trabalhar e meus chefes percebiam pelo cheiro. Isso contribuía para eu ser demitido”, conta.

Com o passar do tempo, não era apenas o vício que tirava a paz do jovem. Ele começou a ouvir vozes, a ver vultos e se sentia perseguido o tempo todo. Além disso, todo o dinheiro que ganhava era gasto em baladas, drogas e bebidas.

Rogers já conhecia a Universal e decidiu participar das reuniões de libertação. Ele fez a corrente para ficar livre das drogas e dos tormentos, mas ainda tinha muita resistência a se entregar a Deus.

Por conta disso, começou a ter problemas financeiros e passou a questionar a Deus. Sem encontrar as respostas que buscava, decidiu voltar para a vida que tinha.

Certo dia, ele estava andando com traficantes e foi detido pela polícia. Ficou preso cerca de um mês. “Por conta disso, acabei ficando deprimido, desgostoso da vida e comecei a pensar em suicídio. Nesse momento, percebi que precisava de ajuda”, diz.

Foi quando ele decidiu voltar para a Universal e fazer tudo de modo diferente. “Para me libertar das drogas foi um pouco difícil, principalmente para me livrar do cigarro, pois eu não tinha forças. Contudo, ao fazer a corrente de libertação, fui perdendo a vontade. Decidi entregar minha vida a Deus.”

Rogers ainda passou mais um ano de sofrimento, mas, ao mesmo tempo, praticava o que aprendia nas reuniões e, em decorrência disso, tudo começou a mudar. Hoje ele tem paz, escreve uma nova história de vida e não está mais preso ao passado.

Está passando por problemas de ordem espiritual? Saiba como livrar-se deles participando todas as sextas-feiras da Reunião de Libertação na Universal. Os horários das reuniões podem variar de um lugar a outro. Acesse www.universal.org/enderecos e encontre uma Universal mais próxima de você para participar.