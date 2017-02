Qual problema você carrega?

Home > Notícias da Universal

Qual é o problema que você carrega? Solidão? Um vazio dentro do peito? Dependência química? Agressividade?

Anderson sofria com todos esses problemas.

“Eu era uma pessoa muito triste, vazia, oprimida. Tive problema no emprego, no trabalho, várias vezes, porque usava drogas, era viciado. Hoje sou feliz em todas as áreas. Tenho saúde, tenho paz na minha vida com Deus, espiritual."

Está curioso para saber como foi que ele alcançou essa grande mudança em sua vida? Assista ao vídeo abaixo e veja o que Anderson tem a dizer:

Se você também precisa passar por uma grande renovação como essa, participe do Jejum de Daniel.