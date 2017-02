Quais os benefícios do Jejum de Daniel?

Home > Folha Universal

Em toda a Universal está ocorrendo o propósito especial do Jejum de Daniel, um momento de crescimento pessoal e espiritual. A ação é realizada a partir do propósito descrito no capítulo 10 do livro de Daniel, na Bíblia, quando ele decidiu jejuar em busca de sabedoria e renovação.

As distrações e todas as formas de entretenimento dispersam a atenção e, muitas vezes, impedem a concentração necessária para a conquista dos objetivos e para a aproximação com Deus. Deixar de absorver informações seculares e também permanecer em abstinência de atitudes que impedem a concretização dos planos e projetos são comportamentos indispensáveis nesse período de 21 dias.

Confira abaixo cinco benefícios que o Jejum de Daniel pode trazer à sua vida:

1. Alimento que traz paz

“Porque o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo.” (Romanos 14.17).

A comida e a bebida representam a natureza humana, a necessidade do alimento que nos prende ao plano natural da vida. Elas também fazem uma referência aos prazeres deste mundo, que nos distanciam de Deus. Durante o Jejum de Daniel, o nosso principal alimento é o Espírito de Deus e os ensinamentos que vêm dEle. Quando estamos próximos de Deus, nos enchemos de paz, alegria e bondade. Alcançamos uma vida plena e feliz.

2. Aproximação de Deus

“Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus; pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as Tuas obras.” (Salmos 73.28).

Deus deve ser o primeiro em nossa vida. Entretanto, no mundo de hoje, muitos têm se distanciado dEle e de Seus ensinamentos. Por isso, durante o Jejum de Daniel, nos distanciamos dos conteúdos seculares para focarmos a nossa atenção diária em Deus, que deseja o melhor para a nossa vida.

3. Investimento na própria Salvação

“E, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao Reino dos Céus, e pela força se apoderam dele.” (Mateus 11.12).

Assim como em um esporte os competidores treinam o ano todo para enfrentar o desafio da prova final, a Salvação é a prova final do cristão, que para alcançá-la precisará investir toda a sua força. Por isso, o Jejum de Daniel nos leva ao investimento na Salvação, nos aproximando de Deus.

4. A presença do Espírito Santo

“E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem.” (1 Samuel 10.6).

O Espírito Santo transforma a vida daqueles que se entregam para Ele, daqueles que desejam tê-Lo acima de tudo. Ele habita dentro de nós nos dando forças para vencermos o mal e intercede pela nossa vida. Por meio dEle, encontramos o caminho da Salvação Espiritual.

5. Bloqueio contra a ação do mal

“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.” (Mateus 26.41).

A natureza humana não é capaz de lutar contra os espíritos malignos. É por meio dela que eles promovem as armadilhas contra a nossa vida. Por isso, muitas pessoas passam anos em sofrimento e enganadas. Durante o Jejum de Daniel, fortalecemos o nosso espírito em Deus, buscando a presença dEle.

Onde buscar informação de qualidade?

Nesse período de 21 dias, é possível se alimentar da Palavra de Deus por meio de diversos canais de comunicação.

