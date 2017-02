O que simboliza a oferta?

Home > Histórias de Vida

Está no dicionário: oferta é o ato de oferecer ou doar algo a uma pessoa por um valor determinado. Contudo, no âmbito da fé, esse significado é muito mais amplo e relevante.

Mais do que estar vinculada a um valor econômico, a oferta representa a alma do cristão dedicada no Altar de Deus. Ela revela tudo o que está em seu coração, como explicou o Bispo Edir Macedo em seu blog.: “assim como nas igrejas há a presença do Espírito Santo para consagrar o povo, também na oferta há a alma do ofertante.”

No momento que o cristão entrega a sua oferta a Deus, revela a quem ele serve com sua vida e se está totalmente disposto a abandonar as suas vontades para fazer a de Deus.

Sendo assim, se a pessoa passou a considerá-Lo como o Seu único Senhor, certamente apresentará ofertas que representam toda a sua vida na intenção de estar sempre firmando o seu compromisso com Ele.

Essa forma de ofertar, demonstrando para Deus o quanto Ele é importante na vida do cristão, é agradável aos Seus olhos. E Ele responde a essa atitude da forma mais primorosa: santificando a oferta apresentada e, consequentemente, a vida nela representada. Isso porque Deus não está interessado no valor econômico da oferta, mas sim no ofertante. “Quando o ofertante sobe ao Altar, Deus está preocupado com a sua oferta ou com o que ela representa? Não seria na alma que está na oferta que o Espírito do Altar estaria interessado?”, indagou o Bispo em seu blog.



Em seu programa Palavra Amiga, veiculado diariamente na Rádio Aleluia, o Bispo Macedo apontou que a oferta é tão importante que o próprio Deus a fez para poder salvar a humanidade das consequências do pecado de Adão e Eva. “Ele ofertou o Seu próprio Filho, sacrificou Jesus perfeito, que assumiu a culpa da humanidade e levou com Ele nossas iniquidades, enfermidades, maldições e todas as desgraças”, afirmou.

Usando esse exemplo, o Bispo considerou que a pessoa que deseja se aproximar cada vez mais de Deus deve fazer sua oferta da mesma forma que a feita por Ele. “Aqueles que querem chegar diante do trono de Deus têm que sacrificar o seu eu, fazendo o mesmo trajeto que Jesus fez, sendo a própria oferta”, ensinou.

Quando ela “fala”

Tudo o que um indivíduo oferta a Deus demonstra qual é o seu comportamento e justifica se sua vida será aceita ou não pelo Senhor. “A sua oferta fala por você, diz se você é justo ou injusto. Ela representa a sua defesa ou acusação. Então, se eu apresento uma oferta compatível com o Senhor Jesus, a minha oferta vai me defender diante do Pai”, enfatizou o Bispo.

Ele comparou a entrega da oferta no Altar a um presente oferecido a uma pessoa querida. “O presente faz uma conexão entre duas pessoas. Quando você o dá a alguém, ele fala por você e também por quem vai recebê-lo. A pessoa vai ver o quanto ela representa para você”, exemplificou.

Neste caso, o presenteado perceberá a intenção da pessoa que a presenteia por meio da forma com que aquele presente lhe foi apresentado. É dessa mesma maneira que Deus olha para a oferta.

Na história da humanidade, muitas pessoas fizeram ofertas a Deus, mas poucas entregaram sua vida a Ele por meio da oferta. Veja o exemplo de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. A Bíblia Sagrada diz que “pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo.” (Hebreus, 11:4).

Isso porque Caim havia feito uma oferta a Deus, mas não apresentou-Lhe por meio dela sua alma. Em atitude de arrogância, entregou parte do que havia produzido sem lhe ter custado um esforço extra e ofertou-a a Deus sem demonstrar sua atenção para com Ele.

Já seu irmão Abel preparou sua oferta com fé e zelo, separando cuidadosamente as melhores crias de seu rebanho. Ele visava não apenas o valor que estava sendo apresentado, mas a vontade de Deus. Dessa forma, o Senhor se agradou da oferta de Abel que testemunhou o quanto ele era um homem justo e fiel, ao contrário do irmão.

A diferença entre as ofertas de Caim e Abel não estava no valor de cada uma delas, mas no modo como haviam sido preparadas e dedicadas ao Senhor.

Portanto, é preciso entender que o futuro da vida de uma pessoa também depende do que ela oferece a Deus. Analise, então, como tem sido a oferta que você tem apresentado e se nela há realmente a expressão da sua alma ou se apenas há uma parte do seu interior. Lembre-se que Deus quer a sua vida por inteiro.

Saiba mais sobre esse e outros assuntos espirituais na Noite da Salvação, que acontece todas as quartas-feiras, na Universal.