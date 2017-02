Home > Estudos Bíblicos

Da mesma forma como o Deus-Pai enviou o Deus-Filho e Ele foi rejeitado, também o Deus-Filho enviou o Deus-Espírito e este não foi aceito. O pior é que, da mesma forma como o povo escolhido pelo Deus-Pai, no Antigo Testamento, rejeitou o Deus-Filho, o povo escolhido pelo Deus-Filho, no Novo Testamento, tem feito o mesmo com o Deus-Espírito Santo.

É impressionante como há pessoas que professam a fé cristã, porém, negam o Espírito do próprio Senhor Jesus. Elas consideram a Bíblia como a Palavra de Deus e até adoram o nome do Senhor Jesus e não medem sacrifícios para louvá-Lo; entretanto, a Pessoa do Espírito Santo tem sido desprezada. Mas, quem é o Espírito Santo e qual a Sua função dentro do plano da Salvação?

O Espírito Santo é ao mesmo tempo o Espírito do Deus-Pai e do Deus-Filho, que Se fez, faz e fará sempre atuar dentro dos corações daqueles que têm sido escolhidos por Deus para os Seus propósitos. O Espírito Santo toma posse deles e os capacita para os desígnios de Deus, como foi, por exemplo, o caso de Davi que, ao receber a unção com óleo do profeta Samuel, viu manifestar-se o Espírito Santo, como podemos verificar nesta passagem: "... o Espírito do Senhor se apossou de Davi..." (1 Samuel 16.13). Então, todas as fraquezas dele se transformaram em força e poder.

Tudo aquilo que Davi não podia fazer, por causa da sua incapacidade, passou a ter condições de fazer, porque dentro dele estava o Espírito do próprio Deus. Como Davi, todos os demais homens e mulheres que deram espaço em suas vidas para a manifestação do Espírito Santo através deles, também foram usados de forma exclusiva e extraordinária.

É impressionante como as pessoas têm facilidade para aceitar e se submeter a espíritos de mortos, e não tem a mesma atitude para com o Espírito da única Pessoa que morreu e ressuscitou; realmente os seus olhos estão cegos e seus entendimentos obscurecidos. Até a inteligência delas está enfraquecida, pois não podem compreender o óbvio. Porque a verdade é a seguinte: Por que eu vou receber o "espírito do meu pai" que está morto ao invés de receber o espírito de alguém que está vivo? Quem tem mais valor: o morto ou o vivo? Qual tem mais sentido: um exército inteiro armado até os dentes, morto; ou uma única pessoa, porém, viva?

Ora, o Espírito Santo é exatamente o Espírito do Deus-Pai vivo, prometido pelo Deus-Filho vivo, para viver dentro de cada um de nós, para que assim tenhamos vida eterna tal qual o Deus-Pai e o Deus-Filho têm!

Chega de tantas religiões, filosofias, mandamentos, doutrinas e amarrações mil para o povo! Chega de tanto "lero-lero"! As pessoas, os povos, as nações estão fartas de tantas conversas, eles querem é vida, e nada, absolutamente nada neste mundo pode transmitir isso para o povo, a não ser o Espírito da própria vida! O Deus-Filho disse: "O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." João 10. 10

Texto retirado do livro "O Espírito Santo", do bispo Edir Macedo.

