Jejum de Daniel: um período especial de comunhão com Deus

O Jejum de Daniel tem como base bíblica um momento em que o profeta Daniel realizou um jejum especial durante 21 dias – descrito no capítulo 10 de seu livro. Após essa oferta de sacrifício, Daniel encontrou a resposta que buscava em Deus.

Em nosso dia a dia, nos tempos atuais, as informações seculares têm entretido e distanciado a humanidade da presença de Deus. Então, o Jejum de Daniel surge como uma oportunidade para que as pessoas se aproximem do Senhor e tenham comunhão com Ele.

Durante os 21 dias de jejum, você encontrará aqui, no Portal Universal.org, mensagens de edificação para a sua vida.

Confira abaixo a mensagem de hoje:

