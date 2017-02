Grupo Universal nos Presídios ganha nova líder para atuar nas unidades femininas

Home > Ação Social

Há muito tempo, Luciene Almeida executa a Obra de Deus na Universal, contudo, mais recentemente, ela recebeu uma nova missão: a de cuidar – com as demais voluntárias do grupo Universal nos Presídios (UNP) – do trabalho evangelístico nas unidades prisionais femininas de todo o Brasil.

Para atuar, Luciene recebeu uma oração especial do bispo Clodomir Santos(foto acima) na Catedral da Fé, no bairro do Brás, em São Paulo, durante uma reunião do UNP. Na oração, o bispo pediu a Deus que a ungisse, a renovasse e avivasse a sua fé, a fim de executar o trabalho que lhe foi confiado.

Para que todos fiquem atualizados sobre o trabalho realizado exclusivamente nas unidades prisionais femininas por Luciene e sua equipe, foi criado um perfil oficial do grupo no Facebook: oUNP Feminino Brasil.

Luciene faz um convite especial às mulheres que desejam fazer parte dessa nova etapa:

“A missão foi dada e eu conto com as suas orações. Em todo o Brasil, teremos o trabalho nos presídios femininos. Se você não faz parte de algum grupo e deseja ganhar almas, faça parte. Informe-se, pois em cada estado tem alguém à frente desse trabalho. Estamos à disposição.”

