Grupo Universal nos Presídios ganha nova líder nas unidades femininas

Há muito tempo, Luciene Almeida executa a Obra de Deus na Universal, contudo, mais recentemente, ela recebeu uma nova missão: a de cuidar – com as demais voluntárias do grupo Universal nos Presídios (UNP) – do trabalho evangelístico nas unidades prisionais femininas de todo o Brasil.

Para atuar, Luciene recebeu uma oração especial do bispo Clodomir Santos (foto acima) na Catedral da Fé, no bairro do Brás, em São Paulo, durante uma reunião do UNP. Na oração, o bispo pediu a Deus que a ungisse, a renovasse e avivasse a sua fé, a fim de executar o trabalho que lhe foi confiado.

Para que todos fiquem atualizados sobre o trabalho realizado exclusivamente nas unidades prisionais femininas por Luciene e sua equipe, foi criado um perfil oficial do grupo no Facebook: o UNP Feminino Brasil.

Luciene faz um convite especial às mulheres que desejam fazer parte dessa nova etapa:

“A missão foi dada e eu conto com as suas orações. Em todo o Brasil, teremos o trabalho nos presídios femininos. Se você não faz parte de algum grupo e deseja ganhar almas, participe. Informe-se, pois em cada estado tem alguém à frente desse trabalho. Estamos à disposição.”

