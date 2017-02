Evangelistas em Ação estreia na tevê

Home > Notícias da Universal

O Jejum de Daniel começou, e uma boa sugestão para quem está participando desse propósito de fé é assistir ao “Evangelistas em Ação”, da Universal. Apresentado pelo bispo Alessandro Paschoall, responsável pelo grupo de Evangelização (EVG) no Brasil, o programa estreou no último dia 6 e conta com a colaboração dos pastores do EVG.

“O projeto do programa de tevê veio com a importância de mostrar aos membros da Igreja que todos podem ser mais usados por Deus e que existem milhares de pessoas no mundo sofrendo, sedentas, precisando de um ‘dedo molhado de água’ para refrescá-las do inferno que têm vivido”, destaca o bispo. “Nós possuímos o caminho para essa fonte de águas vivas. Temos como dever de um bom cristão levar essa água para aqueles que estão com sede” – conforme diz a Bíblia, em Lucas 16.19-31 e João 4.14.

O programa será transmitido de segunda à sexta-feira, sempre entre 21h30 e 22h, pela Rede 21 e na TV Universal. A expectativa é de que muitas pessoas, assistindo ao trabalho realizado pelo grupo, tenham o desejo de ajudar o próximo despertado em si.

Levando a Palavra que recebe

“Você que há anos vem frequentado as reuniões em uma Universal e tem bebido direto da fonte, você tem recebido vida, tem recebido a água viva que vem do trono de Deus, eu lhe convido a assistir ao programa 'Evangelistas em Ação' e ver o quanto Deus pode lhe usar para ganhar aqueles que agora, neste momento, estão se destruindo, pensando em suicídio, sem uma saída. Nós iremos, por meio de nossas mãos, levar a Palavra que recebemos e mostrar que há uma saída, vamos ganhar essas almas para Jesus e seremos instrumentos vivos usados por Deus. Assista, conheça e venha fazer parte”, diz o bispo.

