Eles não aprovam meu namoro

Não é fácil ver as crianças se tornarem adultas e darem seus próprios passos na vida. Nem sempre os pais concordam com as decisões dos filhos e acabam forçando-os a mudar de opinião. Contudo, é necessário dar espaço para que eles desenvolvam a capacidade de escolher.

Uma pesquisa realizada na Inglaterra comprovou que o comportamento excessivamente controlador prejudica o futuro dos pequenos. Os pesquisadores da Universidade College London descobriram que filhos de pais muito controladores tendem a crescer menos felizes e com dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Eles reuniram 5 mil voluntários, que responderam a perguntas sobre o relacionamento deles com os pais. As respostas mais positivas vieram de voluntários com alto índice de cuidado e baixo controle psicológico por parte dos pais.

Segundo o estudo, ser controlador é não permitir que o filho tome decisões, não deixar que ele tenha opinião própria, invadir a privacidade dele e estimular que dependam dos pais. A liberdade sem limites também não é saudável. O melhor seria dar apoio sem tirar a autonomia para que no futuro ele tenha segurança ao tomar suas decisões.

Quando o assunto é a vida a dois dos filhos, não é diferente. É normal que os pais queriam conhecer e saber com quem os filhos namoram, mas ditar regras quanto ao que eles devam ou não fazer pode gerar muitos conflitos na família, o que é desnecessário. Se não há liberdade e apoio, os pais começam a implicar e os filhos acabam se afastando.

Pais e filhos

Para conquistar a aprovação dos pais, os filhos precisam explicar bem quem é a pessoa que escolheram. Caso recebam críticas, devem reagir com calma e avaliar o que está sendo dito sobre o parceiro. Em vez de tomar uma atitude imediatamente, o ideal é observar a pessoa e ir em frente na escolha, se não houver nada que desaprove o seu caráter. Os pais, ao ver que o filho permanece na mesma posição, devem ser maleáveis e aprender a lidar com a situação.

Medir forças

Em uma das edições do programa A Escola do Amor Responde, o escritor e palestrante Renato Cardoso comentou o tema. Para ele, a solução não é partir para a agressividade ou para o controle excessivo, mas esperar que o próprio filho chegue a uma conclusão sobre o futuro do relacionamento. Agir de modo contrário é tirar dele a possibilidade de ser responsável por seus atos. “Os pais estão tentando ensinar aos filhos uma disciplina e uma ordem, quando eles mesmos perdem o controle. Automaticamente, perdem a moral e a autoridade perante os filhos e não resolvem o problema”, esclarece.

Cardoso afirma que quando se entra em uma batalha de egos com o filho, a derrota é garantida, pois o jovem não pensa como o adulto e geralmente é imediatista e inconsequente. O ideal é expor as regras e valores da família, sem imposições Nessa fase, os pais já não podem mais proibir, então precisam agir de uma maneira sensata. “Ter paciência e procurar conscientizar, educar, conversar e trazer o filho para perto é a melhor chance de conquistá-lo”, conclui o escritor.

Para saber mais como resolver os problemas da vida amorosa, participe das palestras da Terapia do Amor, todas às quintas-feiras, em uma Universal mais próxima de você. A cada palestra, casais, noivos, namorados e solteiros aprendem sobre o amor inteligente e como desenvolver o relacionamento a dois.