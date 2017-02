Sucesso do Univer Vídeo traz o ator Will Smith como protagonista

Home > Notícias da Universal

Para o período em que ocorre o propósito espiritual do Jejum de Daniel (de 9 de fevereiro a 1º de março), o Portal Universal.org trará uma lista de grandes sucessos que podem ser encontrados no acervo do Univer Vídeo, o melhor site de vídeos cristãos na internet.

Entre eles, você pode conferir o filme “Sete Vidas”. Protagonizado pelo ator Will Smith, no papel de Ben Thomas, o longa narra a história de um homem que se sentia culpado pela morte de sete pessoas.

Refletindo sobre o corrido, Thomas decide salvar a mesma quantidade de pessoas que foram mortas no acidente em que ele se envolveu.

Veja essa grande produção e confira a mensagem especial que ela oferece ao público.

Aplicativo Univer

O Univer pode ser acessado de computadores, tablets e celulares – basta que você tenha uma conexão com a internet.

Faça o download do aplicativo:

- iOS (para iPhone e iPad)

- Android

Se você ainda não tem cadastro no Univer, clique aqui.