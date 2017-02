Quem foi Daniel e como a vida dele está relacionada ao jejum de 21 dias?

Home > Mundo Cristão

A Bíblia conta que Daniel estava vivendo em uma terra estrangeira, na Babilônia – ele era hebreu. Por causa disso estava rodeado de pessoas que não serviam ao Deus que ele servia. Elas acreditavam em falsos deuses.

Contudo, mesmo nessa situação, Daniel não se alimentava da cultura e da fé errada daquele mundo.

Diferentemente daquelas pessoas, ele orava 3 vezes ao dia para se aproximar de Deus e guardava a sua fé.

Mesmo trabalhando no Governo daquele lugar, ou seja, próximo do rei babilônico, ele se mantinha íntegro ao Senhor. E era bom em seu trabalho.

No capítulo 10 do livro de Daniel, a Bíblia mostra que foram necessárias 3 semanas (21 dias) de peleja espiritual para que as forças do mal fossem derrotadas, por isso o Jejum de Daniel dura 21 dias.

Então, assim como Daniel fez naqueles tempos, nós fazemos hoje nesse propósito especial. Nos distanciamos durante 21 dias deste mundo para evitar as distrações que nos impedem de crescer espiritualmente.

Deixamos de ouvir este mundo, de nos alimentarmos dos ensinamentos terrenos que são propagados pela internet e outras mídias, para nos focarmos na busca pela presença de Deus.

Palavra Amiga

Aproveite esse período e estreite a sua relação com Deus. Alimente-se da Palavra dEle, leia, veja e ouça conteúdos cristãos. Uma boa dica é acompanhar todos os dias a "Palavra Amiga" do bispo Macedo, pela Rede Aleluia de rádio ou pelo seu celular ou tablet, usando o aplicatico da Universal.

E se eu ainda não tenho o aplicativo instalado?

Para instalar o aplicativo Universal em seu celular ou tablet clique em uma das opções abaixo:

- iPhone

- Android

Confira também o que fazer nos 21 dias do Jejum de Daniel.