Para quem Deus reserva a Sua intimidade?

O temor a Deus é algo tão profundo que não faz diferença só entre os que creem e os que não creem, mas até mesmo entre as pessoas da mesma fé, porque o nível do seu temor a Deus determina o seu nível de intimidade com Ele:

"A intimidade do SENHOR é para os que O temem; aos quais Ele dará a conhecer a Sua aliança." Salmo 25.14

O temor a Deus faz com que tenhamos uma amizade íntima com Ele e, a partir daí, Ele nos instrui em tudo, porque sabe que o nosso temor (respeito, reverência) nos fará pôr em prática a Sua direção e os Seus ensinamentos.

Agora você entende por que os livros bíblicos que mais retratam a sabedoria começam falando sobre temor: "O temor do Senhor é o princípio do saber..." (Provérbios 1.7); "De tudo o que se tem ouvido, a suma é: Teme a Deus..." (Eclesiastes 12.13).

Por isso a direção que fará você fazer a diferença em toda a sua vida é o temor a Deus.

Mas como eu sei que de fato estou temendo a Deus?

Temor a Deus é um respeito profundo por tudo o que Ele é e tudo o que diz. E não só respeito, mas confiança de que Ele sabe de todas as coisas (Provérbios 14.26), o que demonstra que você crê. Então, se você respeita e confia (crê), o que acha que faz também? Isso mesmo, OBEDECE.

Abraão mostrou na prática o que é temer a Deus. Lembra o que o Senhor disse a Abraão quando viu que ele estava disposto a sacrificar Isaque?

"Então, lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças; pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho." Gênesis 22.12

O temor a Deus faz você ouvi-Lo e obedecê-Lo, crendo e confiando sempre. E nessa jornada vão acontecendo livramentos – aliás, se você sempre está metido em encrenca é um sinal de que o seu temor precisa ser reavaliado:

"O temor do SENHOR é fonte de vida para evitar os laços da morte." Provérbios 14.27

Por isso, se você O teme, será livre dos laços (encrencas). Além disso, quem teme a Deus pensa como Ele pensa. Não tem como você dizer que O teme e ter prazer naquilo que Ele despreza:

"O temor do SENHOR consiste em aborrecer o mal; a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço." Provérbios 8.13

Quem teme a Deus não teme a mais nada. Está colocado em lugar seguro, em rocha firme.

Medite nas passagens bíblicas citadas e avalie-se. Se perceber que tem faltado temor a Deus, peça a Ele ajuda. Pode ter certeza de que a sua oração não ficará sem resposta.

