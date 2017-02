Os frutos da EBI

Home > Notícias da Universal

A Universal mantém um trabalho especial voltado para crianças de até 11 anos. É a Escola Bíblica Infantojuvenil (EBI), que ensina aos pequenos tudo sobre a fé e a Palavra de Deus.

"Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele" (Provérbios 22.6). No grupo, as educadoras instruem os pequenos para que esse versículo se cumpra na vida deles. E esse trabalho tem rendido muitos e bons frutos.

Muitas pessoas conheceram o Senhor Jesus por meio da EBI e, ao crescerem, se tornaram homens e mulheres de Deus. É o caso da estudante Bruna Garcia, de 19 anos, que foi acolhida no projeto quando ainda era um bebê de colo. “A minha mãe passou por problemas no casamento e, enquanto assistia à reunião na Universal, me deixava sob os cuidados das educadoras. Muitas vezes chegava triste, pois via o sofrimento da minha família, mas sempre tinha alguém que me alegrava. Com o tempo, a hora de ir para a EBI se tornou o momento mais feliz do dia, pois era lá que eu tinha a atenção das educadoras, que sempre me ajudavam em oração”, lembra Bruna.

O tempo passou e Bruna aplicou em sua vida os ensinamentos que adquiriu nas aulas da Escola Bíblica. Atualmente, ela é obreira voluntária e também se tornou uma educadora da EBI. “O trabalho das educadoras é muito importante, pois, ainda que um dia a criança se afaste de Deus, quando for mais velha, voltará, já que a boa semente foi plantada em seu coração e vai frutificar.”

Recentemente, no programa "Obreiros em Foco", o bispo Sergio Corrêa entrevistou pastores e auxiliares que são frutos do trabalho da EBI. Assista abaixo:

