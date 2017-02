Godllywood de Uganda promove ação social em lar de idosos

Home > Ação Social

Muitos idosos enfrentam uma dura rotina: mobilidade reduzida, saúde debilitada, dificuldade para comprar alimentos e remédios e, além disso, ainda sofrem com a solidão e o abandono dos familiares. Mas, graças ao trabalho do Godllywood de Uganda, na África, os velhinhos do The child & Elderly Support Organization (CESO) receberam o apoio de que tanto necessitavam.

No dia 4 de fevereiro passado, 36 voluntárias do grupo proporcionaram uma tarde de alegria aos moradores do abrigo. “O objetivo foi levar ajuda aos idosos, que muitas das vezes não têm ninguém por eles. Doamos alimentos, passamos a tarde conversando com eles e, principalmente, falamos da Salvação e da Palavra de Deus”, conta Luiza da Silveira, responsável pelo projeto no país.

Durante a visita, 30 idosos foram auxiliados e, no final do evento, o grupo Godllywood foi surpreendido com um certificado de apreciação da parte da organização. “Eu não poderia perder essa oportunidade de ajudá-los. Foi um prazer passar o tempo com eles, vê-los se sentindo leves após a oração, cantando e dançando com a gente”, afirma a voluntária Christine, de 42 anos.

