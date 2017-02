O Jejum de Daniel é para todos?

Home > Notícias da Universal

Muitas pessoas têm dúvidas em relação ao Jejum de Daniel. Alguns, mesmo estando na Universal, se questionam: É importante participar do Jejum, mesmo já frequentando a Igreja?

Para essas pessoas, a escritora Nanda Bezerra tem um recado:

“Convido você, que está dentro da Igreja e ainda não tem o seu bem maior, que é o Espírito Santo (a participar do Jejum de Daniel). E você que está dentro da Igreja e tem o seu bem maior, tem o Espírito Santo, você também precisa dessa renovação.”

A escritora explica que muitas pessoas acreditam que “já fazem o suficiente” para Deus e merecem “uma folguinha” nessa campanha. Entretanto, o diabo não tem folga. “Ele não tira férias, ele não descansa, ele não tira um dia para descansar. O diabo não tira férias de tentar lhe derrubar, lhe tirar da presença de Deus, lhe enganar, lhe iludir sem você nem perceber.”

De acordo com Nanda, o Jejum de Daniel é a oportunidade de purificar a alma e se abrir ainda mais ao Espírito Santo. “Com o Jejum de Daniel eu vejo o cuidado de Deus principalmente com as almas que já estão dentro das Igrejas. Deus envolve misericórdia e justiça ao mesmo tempo. Ele tem essa misericórdia com aquele que está no erro, mas quer abandonar. Mas Ele é justo com aquele que, às vezes, está dentro de uma Igreja mas se sente melhor do que as outras pessoas, julga aqueles que estão no erro, ao invés de ajudar”, dise ela em vídeo postado recentemente.

O que você está fazendo?

A escritora destaca ainda que o Jejum de Daniel tem por objetivo levar a pessoa a investir tempo nas coisas de Deus, pensar os pensamentos de Deus. “Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que que Ele quer? Às vezes, você tem vivido, mas você não sabe o que Ele quer. Tem vivido um dia após o outro sem pensar. É como se você fosse empurrando tudo com a barriga. Nesse Jejum de Daniel vamos fazer diferente. Vamos ser para o nosso Deus.”

