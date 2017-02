Multidão participa de reunião especial no Rio de Janeiro

Home > Notícias da Universal

O bairro de Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, parou na noite do último 3 de fevereiro para receber milhares de pessoas que se dirigiam à sede regional da Universal – localizada na rua Augusto de Vasconcelos, 139 – para assistir a uma concentração de fé realizada pelo bispo Jadson Santos.

A reunião, intitulada "Noite do Maior Milagre", começou a receber a multidão muito antes do horário marcado. E não parava de chegar gente, tanto que foi preciso acomodar as pessoas em cadeiras do lado de fora do templo. Aproximadamente 3,2 mil pessoas estiveram presentes e a Universal de Campo Grande foi cenário de grandes milagres e avivamento espiritual.

Roseli de Lima Silva, de 51 anos (foto abaixo), foi uma das pessoas que participaram da concentração de fé. Lá, ela conta que obteve a cura de um caroço que estava localizado em uma das mamas. “Tudo começou quando, ao fazer alguns exames de rotina, mamografia e ultrassonografia mamária, foi constatado que havia um caroço do tamanho de um limão em uma das mamas. Fui encaminhada ao Instituto Nacional do Câncer (INCA) e ali começou o meu sofrimento. Depois de vários exames, fui avisada de que deveria passar por uma cirurgia para que retirassem o tumor."

Roseli diz que, revoltada com a situação, começou a usar a fé. "Usei a água do tratamento consagrada nas reuniões da Igreja. Cheguei a beber e até tomava banho com ela. Depois de alguns meses sofrendo, resolvi participar da reunião do Maior Milagre e determinei a minha cura. Logo após, fiz vários exames e foi constatado que o caroço havia sumido. Não precisei de cirurgia. Hoje estou feliz e saudável.”

Vencendo tudo

De acordo com o pastor Israel de Oliveira, que atualmente é o responsável pelo trabalho evangelístico da Universal na região de Campo Grande, concentrações como essa promovem não somente cura e libertação, mas também renovação espiritual. “Deus disse: 'Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo: Num alto e santo lugar habito; como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos' (Isaías 57.15). Desses milhares de pessoas que estiveram presentes, muitas já haviam procurado a solução dos seus problemas em diversos lugares, porém, não encontraram, e, na 'Noite do Maior Milagre', muitas puderam ver Deus se manifestar como Ele prometeu em Sua Palavra, e essa é a nossa alegria", afirmou.

