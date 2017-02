Voluntários do UNP entregam Bíblias em Centro de Detenção de Jundiaí

Home > Ação Social

O sistema carcerário no Brasil tem passado por diversos problemas nos últimos tempos, por isso, a Universal, com os seus voluntários, tem trabalhado diariamente para a recuperação dos internos, bem como pela ressocialização deles por meio de um trabalho evangelístico.

Recentemente, o bispo Eduardo Guilherme (foto acima, ao centro), atual responsável pelo trabalho do grupo Universal nos Presídios (UNP) em todo o Brasil, realizou uma visita ao Centro de Detenção Provisória (CDP) na cidade de Jundiaí, São Paulo.

O local abriga aproximadamente 1, 8 mil presos. Durante a visita, o bispo teve um encontro com os funcionários da administração e deu uma mensagem especial a eles, agradecendo o empenho de todos, bem como dos agentes penitenciários, e ressaltando a importância de cada um.

“Sem a ajuda de vocês jamais poderíamos realizar o nosso trabalho aqui", disse o bispo, encerrando o encontro com uma oração em favor deles e dos familiares, entregando de presente a eles exemplares da edição especial da Bíblia Sagrada do Templo de Salomão.

Em seguida, o bispo Eduardo e a equipe de voluntários dirigiram-se ao Raio 1 do presídio, onde realizaram uma reunião especial com os internos, falando sobre a importância do trabalho evangelístico nos presídios, seguindo a ordenança do próprio Deus, contida na Bíblia em Mateus 25.35,36, que diz: " Porque tive fome, e destes-Me de comer; tive sede, e destes-Me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-Me; Estava nu, e vestistes-Me; adoeci, e visitastes-Me; estive na prisão, e foste Me ver."



Os presos também receberam exemplares da Bíblia.

(*) Com informações do grupo Mídia UNP Campinas, São Paulo