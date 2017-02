Saiba como ter um diálogo bem-sucedido em seu relacionamento

Home > Vida a Dois

Falar e ouvir parece simples para algumas pessoas. No entanto, muitas encontram dificuldades para se comunicar de maneira clara e objetiva no relacionamento a dois. Erra quem pensa que a comunicação entre o casal se restringe apenas a palavras. Gestos e atitudes, como demonstração de carinho, também são fundamentais.

Em postagem no seu blog oficial, o escritor Renato Cardoso, autor do livro “Casamento Blindado”, explica que para ter um diálogo bem-sucedido é preciso se esforçar para ouvir e entender o companheiro. “Você não poderá conduzir uma comunicação inteligente sem primeiro entender o que o outro quer dizer. Isso é mais difícil do que parece.”

Nem todos se expressam com clareza. Por isso, procure prestar atenção ao ouvir. Não interrompa até que o seu companheiro conclua a ideia e o raciocínio. Se necessário, faça perguntas para obter mais informações. “Procure entender o ponto de vista do outro, ainda que não concorde com ele. Repita de volta o que foi dito para mostrar que de fato compreendeu”, sugere Renato.

Escolha a hora certa para falar – nunca quando a outra pessoa está estressada. De acordo com o escritor, só assim você terá condições de falar com coerência e também ser ouvido. “Tudo se resolve quando se sabe conversar”, destaca.

