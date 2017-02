Home > Reflexão

Certa vez, em resposta a Tomé, o Senhor Jesus afirmou: “Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por Mim” (João 14.6). Desde então, o homem sabe que pode recorrer a Ele. Também sabe que, se quer chegar à Vida Eterna ao lado de Deus, é preciso seguir os passos de Jesus. Afinal, Somente Ele é o caminho até o Altíssimo.

Infelizmente, porém, muitas pessoas têm se esquecido de parte da sentença proferida pelo Mestre. Lembram-se dEle na hora de pedir ajuda para viver, mas esquecem-se de seguir os Seus ensinamentos para conquistar a Sua Glória.

“Querem-No como servo, não como Senhor. Usam-No como objeto de suas vontades, não como servos de Sua vontade”, afirma o bispo Edir Macedo.

Frente a obstáculos, os homens oram. Após superar as dificuldades, muitos nem sequer se lembram de agradecer. Essa atitude revela que, para determinadas pessoas, Jesus é como um objeto, disponível para ser usado quando necessário e “guardado na gaveta” depois, independentemente da utilidade que teve.

“Desgraçadamente, Ele tem sido, de forma injusta e cruel, rejeitado como Senhor. Não querem abrir mão de suas vontades, mesmo que para isso tenham de conviver com a sua vida velha e arruinada. Querem ser limpos, mas não querem abandonar o chiqueiro apinhado de porcos. E ainda têm a cara de pau de recitar as Suas promessas, como se isso resolvesse”, destaca o bispo.

De acordo com ele, quem age dessa maneira carrega em si o espírito hipócrita de antigos religiosos: “Jesus tem sido como um bondoso salva-vidas num domingo ensolarado na praia. Mas, depois do susto do afogamento, voltam à rotina dos riscos novamente. Essa tem sido a tônica da maioria dos cristãos.”

Por isso, o Portal Universal.org o convida a refletir e responder sinceramente: Quem é Jesus para você neste momento? Ele é apenas o Salvador, ou também é o seu Senhor, Aquele a quem você deve respeito e obediência ininterruptamente?

Aproveite o Jejum de Daniel para rever o seu comportamento até então. Se você hoje se enquadra entre os que apenas querem receber do Senhor Jesus, sem se entregar, visite a Universal mais próxima de sua casa hoje mesmo e descubra como mudar essa situação.