Quando a melhor opção é desistir do divórcio

Casamentos coletivos não são nenhuma novidade. Dois ou mais casais resolvem celebrar a união juntos, economizando tempo e custos. Instituições públicas e religiosas costumam promover também tal ação com o intuito de facilitar a vida dos que querem oficializar a união e não querem enfrentar a burocracia.

O que não é comum é o “divórcio coletivo”.

Um tabelião carioca irá, pela primeira vez, promover no Rio de Janeiro a separação de 30 casais, com a justificativa de “agilizar a vida amorosa” daqueles que ainda estão ligados à outra pessoa. Mas será que realmente isso seria agilizar?

Casamento não é fácil nem fruto de “sorte”. É resultado de empenho dos cônjuges em fazer a relação dar certo. O problema é que muitos se casam na expectativa de que o relacionamento por si só vai dar certo e se frustram. Esquecem-se dos votos que fizeram de não desistir um do outro na primeira dificuldade.

O bispo Renato Cardoso ressalta que o mesmo esforço colocado para se divorciar pode ser colocado para tentar consertar os problemas que estão acontecendo no casamento, e os frutos serão muito melhores, porque um investimento que já estava sendo feito será salvo. “Quando você entra em um relacionamento, você está investindo anos da sua vida, os seus sentimentos, o seu coração, e para você depois separar, jogar aquilo para o alto, é uma perda muito grande”, explica o bispo, que lembra que isso não quer dizer que não existam situações em que o divórcio seja a única saída, mas antes é preciso empenhar-se em aprender a resolver os problemas que surgem no relacionamento.

“E se você não sabe, mas também não aprende, acaba achando que o problema é o casamento, é a outra pessoa, quando o problema, na verdade, é apenas que você não sabe como resolver as situações que estão acontecendo entre vocês”, destaca.

Foi o que aconteceu com o casal Felipe e Tamara. Eles já estavam com o divórcio marcado, mas resolveram dar uma chance à união assistindo à palestra da Terapia do Amor. Assista ao vídeo abaixo e veja só o que aconteceu:

