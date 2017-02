Por que Deus permite a morte de quem tem fé?

Home > Em Foco

Milhões de pessoas perdem a vida diariamente. Crianças e idosos, homens e mulheres, ricos e pobres. Não existe discriminação para a morte.

“Nós temos crianças morrendo inocentemente todos os dias aqui no Brasil, no mundo, na África, em vários lugares do mundo. Nós temos muitas tragédias, muitas coisas acontecendo no mundo, ao nosso redor, que fazem as pessoas pensarem: ‘Poxa, onde está Deus?’” – destaca o bispo Renato Cardoso.

Muitos questionam por que Ele permite que boas pessoas enfrentem doenças ou mortes dolorosas? Ele não poderia livrá-las desse sofrimento?

Essas perguntas surgem a partir do momento em que o homem acredita que Deus controla todas as coisas e pessoas, quando o que a Bíblia afirma é que Deus conhece todas as coisas.

Deus não impede que coisas ruins aos nosso olhos, como a morte do corpo físico, aconteçam aos bons e aos maus, mas garante a Vida Eterna ao Seu lado somente para aqueles que creram e obedeceram à Sua Palavra ainda em vida.

"A maior tragédia não é a física"

“É isso o que Jesus quis dizer. Em outras palavras, Ele estava falando para as pessoas assim: 'Olha, vocês estão preocupados com aquelas pessoas que morreram sacrificando para Deus? Graças a Deus que elas morreram no Templo, foram salvas. Graças a Deus que as crianças morreram enquanto novas, foram salvas. Delas é o Reino dos Céus. Graças a Deus'”, explica o bispo Renato. “Claro, ninguém fica feliz sobre as condições, ninguém fica feliz pelos pais (quando perdem um filho, por exemplo), mas, olhando pelo lado espiritual, a maior tragédia não é a física. Por isso Jesus está falando: 'Se vocês não se arrependerem, se vocês não tomarem cuidado, não deixarem de fazer o mal e não se voltarem para Deus, vocês vão perecer igualmente. Vocês vão passar por situações piores até do que essas.'”

E essas situações piores se apresentarão após a morte do corpo.

“Se a sua vida estiver com Deus, então você não teme tragédia nem com você nem com alguém ao seu lado. Você não teme. Se vier alguma coisa, alguma tragédia que atinja a minha vida, eu estou bem, eu estou salvo. Se acontecer alguma coisa com alguém que é importante para mim, aquilo não vai tirar o chão de debaixo dos meus pés. É claro que eu sou carne, eu sou humano, eu posso sentir, eu posso chorar por 1 dia ou 2, mas eu não vou perder a minha vida porque aquilo aconteceu com alguém. A minha estrutura, a minha base é Deus”, conclui o bispo.

Assim, fica claro o que realmente deve nos levar a refletir e questionar. Devemos nos preocupar não com o fato de alguém da fé ter morrido, mas com a Salvação de todos.

