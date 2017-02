O novo nascimento

Home > Reflexão

Quando tratamos de um assunto tão fundamental para a vida cristã, normalmente são levantadas inúmeras questões e mitos a respeito do mesmo.

Todos nós – ou pelo menos a grande maioria – sabemos da necessidade de sermos nascidos de Deus. Porém, muitos, ao serem indagados sobre o que é ou o que fazer para conquistar tal milagre, gaguejam e, em seguida, mecanicamente disparam um relato "decorado".

Buscamos neste texto fazer uma pequena comparação com uma situação que todos já enfrentaram: o nascimento, considerado pela ciência como algo maravilhoso; uma sucessão de etapas de seleção em que somente as partes mais saudáveis e vigorosas vão culminar na fecundação e, posteriormente, gestação.

Durante todo o processo – que podemos comparar a uma corrida –, as células masculinas e femininas se esforçam e sofrem para serem as ganhadoras. O prêmio é a preservação de suas características.

Vamos à comparação:

Nascimento X Novo nascimento

Nascimento:

Ocorre após 9 meses de profunda preparação; o corpo da mãe e do feto se concentram na formação da nova criança.

Novo nascimento:

Não podemos nascer de Deus se não nos concentramos em moldar o nosso caráter e nossas atitudes. Temos que nos focar nessa conquista, sofrendo e gemendo ao sacrificarmos os nossos desejos carnais, a fim de agradar a Deus. Se tudo estiver bem, uma criança não desiste de nascer no meio da gestação; nós também não podemos desistir e abandonar o esforço necessário para nascer de novo.

***

Nascimento:

A mãe que carrega uma criança em seu ventre entra em um estado de atenção total. Evita possíveis estresses, perigos e tudo o que possa colocar em risco o bebê.

Novo nascimento:

O candidato a nascer de Deus precisa desligar totalmente o contato com este mundo e as suas distrações – salvo se for a trabalho. É necessário entrar em um "modo de atenção", em que ele se distanciará de tudo o que pode atrapalhá-lo de obter a sua estreita comunhão com Deus.

***

Nascimento:

Ao ser responsável por outra vida dentro de si, a mãe se preocupa com a alimentação, porque sabe o quanto é importante a qualidade do que ingere, pois tudo do que ela se alimentar, o bebê também estará se alimentando. Portanto, ela dispensa alimentos pesados, de difícil digestão, industrializados ou processados. Como também torce o nariz para bebidas e drogas.

Novo nascimento:

Essa é uma das maiores verdades já ditas em relação ao mundo espiritual: o que você permitir entrar pelos seus olhos e ouvidos será a matéria-prima dos seus pensamentos. Em outras palavras, se você assiste pornografia, como vai ter pensamentos puros? Como vai conseguir lutar contra um desejo pecaminoso se a sua mente está povoada por tudo o que é impuro? A resposta é: não dá.

Por isso, aproveite essa valiosa oportunidade, o Jejum de Daniel. Separe-se de tudo o que é podre, sujo e vil que há neste mundo e se aproxime (alimente-se) do que é espiritual, puro e santo.

Venha conosco nestes 21 dias para o deleite espiritual. É o período de maior avivamento na Universal. E não deixe de compartilhar em nossos comentários a experiência que viverá.