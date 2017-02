Nos Estados Unidos, pessoas estão comprando abrigos para fugir do Apocalipse

Home > Em Foco

O lugar se parece com uma instalação militar. E não é exagero fazer essa comparação. Há cercas e grades para todos os lados, carros pesados em cores escuras e guarita para um vigia armado. A porta da entrada é espessa e resistente. Contudo, o interior da construção é decorado, as salas são mobiliadas e o ambiente assimila-se mais a um hotel do que a uma base militar.

O empreendimento, chamado Survival Condo — edificado em uma fortificação nuclear subterrânea desativada, no Kansas, Estados Unidos —, foi idealizado por Larry Hall, que investiu dezenas de milhões de dólares para que o planejamento se tornasse realidade. E a ideia de construí-lo surgiu por causa dos ataques às Torres Gêmeas, ocorridos em Nova York, em 11 de setembro de 2001.

Inicialmente, Hall planejava construir um centro de processamento de dados resistente a ataques nucleares, porém, o interesse de algumas pessoas pela ideia fez com que ele orientasse o seu projeto para civis que desejassem se proteger de um iminente “apocalipse”. Então Hall adquiriu a instalação, que está desativada desde 1960, e fez as modificações necessárias.

Segundo ele, todos os apartamentos já foram vendidos e os seus clientes são pessoas de alto poder aquisitivo, que se sentem inseguras quanto ao futuro do planeta.

É possível escapar do fim do mundo?

A humanidade possui um instinto de sobrevivência muito forte, pensando e planejando diversas maneiras de se livrar do temível Fim dos Tempos. Entretanto, a Bíblia diz que, quando esse dia chegar, não haverá Salvação para aqueles que não pertencem ao Reino de Deus.

Para os que forem salvos no Senhor Jesus, a Bíblia descreve o dia do arrebatamento da seguinte maneira: “Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.” 1 Tessalonicenses 4.15-17

Portanto, o Fim dos Tempos será um acontecimento além do material, a Salvação não se dá por meios físicos, mas sim espirituais. É pela crença no sacrifício do Senhor Jesus.

É por esse motivo que a Bíblia orienta: "Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dEle sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz." 1 Pedro 3.14

Busque a Salvação Eterna

Participe dos encontros diários que acontecem na Universal e saiba como alcançar o Reino de Deus. Confira o endereço mais próximo de sua casa.