Jejum de Daniel: o que fazer nesse período?

Home > Notícias da Universal

O Jejum de Daniel começa nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, e vai até o dia 1º de março próximo.

Participar do Jejum de Daniel não significa se privar de tudo. Na realidade, trata-se de um momento especial, em que procuramos nos encher da presença de Deus com atividades que nos aproximem dEle.

Nos dias atuais, muitas pessoas preferem ocupar o seu tempo com distrações e entretenimento. Muitos estão distantes de Deus, alguns nem sequer conversam mais com Ele. Esqueceram-se da importância e do temor que se deve ter diante da Sua presença.

Por isso, durante o jejum, é necessário que a pessoa faça uma reflexão sobre a maneira como tem conduzido a vida e pense em novas atividades interessantes que possa fazer para aprender mais sobre Deus e os Seus pensamentos; renovar o relacionamento da criatura com o Criador.

O que fazer

Você já pensou em como a sua vida pode ser transformada a partir da leitura do livro "Jejum de Daniel"? Ou até mesmo do livro "O Espírito Santo", que traz ensinamentos valiosos para a compreensão do Espírito de Deus? Você também pode praticar uma dica por dia do livro "50 dicas para blindar a sua fé" durante o jejum.

Filmes cristãos também são válidos, porém, atente-se em saber se a história do filme condiz com a realidade bíblica. Você pode assistir, por exemplo, "Deus não está morto", pelo Univer Vídeo.

É possível também tirar uma promessa por dia na "Caixa de promessas" e, se quiser, compartilhá-la em suas redes sociais.

Durante o Jejum de Daniel, aqui no portal Universal.orgvocê poderá acompanhar conteúdos especiais para a sua edificação espiritual. Além disso, não deixe de acompanhar também o blog do bispo Edir Macedo.

Veja ainda as postagens diárias no Facebook do bispo Macedo e da Universal – curta e compartilhe com os seus amigos. Em seu celular também é possível visualizar o conteúdo do bispo Macedo no Instagram.

Se você tem muitas responsabilidades por causa do trabalho ou estudo, lembre-se de que é possível acompanhar a programação da Rede Aleluia de rádio (confira a frequência de sua região aqui). Você também pode assistir à TV Universal e acompanhar as mensagens de fé a qualquer hora.

Aproxime-se mais de Deus

Esse período também permite que você faça algum propósito especial para se aproximar de Deus. Por exemplo, você pode reservar um horário do seu dia durante o jejum para orar. Procure participar, todos os dias, das reuniões que ocorrerão ao longo do Jejum de Daniel na Universal mais próxima de você. Caso desejar, verifique o endereço aqui.

Se você focar na presença de Deus durante esse propósito, com certeza o Jejum de Daniel não será somente mais um período em sua vida e sim um momento de transformação em que você será abençoado.

Compartilhe nos comentários, diariamente, a sua experiência espiritual no Jejum de Daniel. Conte como Deus está mudando a sua vida.