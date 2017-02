Ela vai se casar com o homem que a salvou

Home > Comportamento

Melissa Dohme (foto) teria motivos de sobra para se fechar para o amor, e chegou sim a pensar que não teria mais um relacionamento. Essa norte-americana, da Flórida, aos 20 anos foi atacada pelo ex-namorado, que desferiu mais de 30 facadas contra ela e a abandonou na estrada para que morresse.

A jovem namorava um colega de colégio, até então divertido e gentil, mas que com o tempo se mostrou ciumento, mentiroso e abusivo, e avisou que se ela o deixasse ele se mataria. Tempo depois, embriagado, ele a agrediu fisicamente. Naquele dia, ela conseguiu escapar e deu queixa na polícia, que o prendeu. Ele ficou detido por algumas horas e, nos meses seguintes, não tiveram mais contato. Até que um dia, com a desculpa de que queria resolver a situação, ele pediu que Melissa o encontrasse e que depois disso a deixaria em paz.

Mesmo pressentindo que aquilo não acabaria bem, ela ignorou e resolveu encontrar o ex-namorado. “Não dei ouvidos à minha intuição, que dizia que aquilo era errado, e esse foi o maior erro que já cometi. Levei meu spray de pimenta e o celular, pensando que seria capaz de me proteger se fosse necessário. Assim que cheguei, ele estendeu os braços para me dar um abraço, mas tinha um canivete na mão. Ele começou a me esfaquear várias vezes”, lembra.

Um casal que passava no momento, vendo a situação, correu para chamar a polícia. Nesse momento, o agressor, decidido a matar Melissa, pegou uma faca ainda maior. “Ele queria me matar. Ele sabia que policiais estavam a caminho e queria terminar o serviço. Ele me deixou caída na estrada, pensando que eu ia morrer. Apenas orei a Deus e pedi uma nova chance.”

A nova chance

“Estava quase ficando inconsciente quando um policial lançou uma luz sobre mim. Senti a vida voltar e consegui dizer o meu nome e o de quem havia me atacado. Disseram que precisavam me levar de helicóptero. Depois, soube que eu havia sido ressuscitada várias vezes na mesa de operação.” Essas são as vagas lembranças que Melissa tem do ocorrido.

O saldo do ataque foi grave. Das 32 facadas, 19 haviam sido na cabeça, no pescoço e no rosto. Fraturas no crânio, mandíbula e nariz, paralisia no lado direito do rosto – por conta do rompimento de um nervo facial atingido com um dos golpes de faca – e perda de dentes. A recuperação foi lenta. Melissa lembra que, ao olhar no espelho, só conseguia chorar, mas reagiu com a fé. “A minha fé era tão forte que eu sabia que não estava ainda aqui na Terra para ficar brava com a minha aparência. Eu só sentia que havia sido abençoada por estar viva.”

Enquanto estava na UTI, o ex-namorado foi preso, após ter tentado suicídio, e anos depois foi sentenciado à prisão perpétua, sem direito a liberdade condicional.

Com o tempo, as cicatrizes de Melissa foram se atenuando, implante dentário feito e cirurgias para regenerar os nervos rompidos.

Mesmo achando que talvez ninguém mais a quisesse, Melissa usou o acontecido de uma maneira positiva. “Acreditava que poderia usar a minha experiência para ajudar os outros. Queria falar com pessoas envolvidas em relações abusivas para que soubessem que elas mereciam ser amadas, respeitadas e valorizadas.”

E foi em uma dessas palestras que ela teve pela primeira vez contato com a equipe de emergência que a socorreu e conheceu um dos bombeiros da equipe. Ele se chama Cameron. Após longas conversas e convites para sair, começaram a namorar. Melissa se dedicou a falar contra a violência doméstica, ela e Cameron noivaram e se casam em alguns meses. “Hoje, me sinto muito abençoada por estar aqui. Sei que o ataque foi só um dia da minha vida, e isso nunca vai definir quem eu sou", destaca.

Seu passado, seu aliado

Melissa poderia ter se tornado prisioneira do seu passado amoroso, mas, em vez disso, ela usou tudo o que tinha acontecido para ajudar outras pessoas.

Quem nunca disse para si mesmo que “queria esquecer tudo o que passou”, “queria dormir, acordar e não lembrar mais de nada”? Mas se livrar do passado não é nem possível nem aconselhável.

Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa "The Love School – A Escola do Amor", ressaltam que o passado tem privado muitas pessoas de serem felizes na vida amorosa porque elas não sabem lidar com ele. “O nosso passado cumpre um papel muito importante na nossa vida. O seu passado se tornará o seu aliado, a sua melhor força para você ser hoje e amanhã uma pessoa forte”, explica o apresentador, ressaltando que para isso é preciso aprender a interpretar as coisas que nos aconteceram da maneira como Deus espera que tratemos o nosso passado. São elas:

1ª Examinando

"Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos." Ageu 1.5

Considerar é um trabalho não do coração, mas da cabeça. Significa analisar, pensar, avaliar. Deus pede que avaliemos os caminhos de onde estamos vindo. “Deus nos manda olhar para o passado e considerar por onde eu andei, o que eu fiz, por que eu fiz aquilo. Deus me manda olhar para esse passado para ver as consequências do que eu fiz até hoje. Esse olhar no passado é benéfico, importante e instrutivo, porque você identificará os erros”, ensina Renato.

Cristiane ressalta onde está o erro de muitos ao fazer esse exame, quando, em vez de um olhar analítico, é feito com um olhar emocional. “É aí que o passado começa a ser realmente ruim para ela, porque ela fica olhando para ele de forma sentimental. Lembrando de momentos ruins e sentindo a dor que sofreu, e isso não é prático, porque já aconteceu.”

2ª: Lembrando da maneira correta

“Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova.” Isaías 43.18,19

Renato ensina que, mesmo sendo uma boa referência para compreendermos a nossa vida hoje, o passado não é uma boa residência. A pessoa só vai conseguir viver se olhar para frente. “Você olha para o passado, aprende com ele, mas não pode ficar lá", destaca.

E Deus mostra que todos têm o poder de decidir o que lembrar, mesmo que muitas pessoas achem que não têm controle e se tornem escravas das lembranças. E não basta entender o que aconteceu, você tem que interpretar de forma positiva e não se vitimizando. “Se você decidir hoje, poderá olhar para o seu passado, até mesmo as piores coisas, e escreverá a melhor história de superação que pode inspirar muita gente, porque o próximo capítulo da sua vida não está escrito. Você é o autor e, aliando-se com Deus, que é o Senhor do passado, presente e futuro, nunca o passado será algo negativo na sua vida.”

E se você entende que precisa aprender a lidar com o seu passado, a Terapia do Amor é uma ferramenta valiosa para isso. Todas as quintas-feiras, em uma Universal mais próxima, é realizada a palestra, que tem ajudado casais e solteiros a vencerem os seus traumas, a se conhecerem e, com isso, desenvolverem um relacionamento feliz com outra pessoa.

