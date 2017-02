Conheça um importante recurso para o Jejum de Daniel

Home > Notícias da Universal

Pela timeline das redes sociais, você acompanha as postagens de inúmeras pessoas. São informações sobre todo o tipo de assunto. Então, você liga a televisão e, de repente, surge o noticiário relatando mortes, violência e caos. Você, talvez, já tenha percebido a quantidade enorme de informações que chegam até nós todos os dias, mas, principalmente, a qualidade dos assuntos que ocupam os nossos pensamentos.

Quando lemos uma notícia triste ou vemos os terrores deste mundo, automaticamente passamos a pensar sobre aquilo. E isso se reflete em nossa vida, pois, como observou o Senhor Jesus, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, porém, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau.

É por esse motivo que, em toda a Universal, vivemos a experiência espiritual do Jejum de Daniel, que não é um jejum de alimentos, mas sim de informações. Como orientou o bispo Edir Macedo, trata-se de se “isolar do mundo secular, que só traz desgosto, e viver a água viva do Espírito Santo”.

Univer Vídeo

Então, talvez você se pergunte: “O que eu farei durante os 21 dias de duração do Jejum de Daniel?”

Entre os inúmeros conteúdos disponíveis pelos canais de informação da Universal, há também o Univer Vídeo. Se você o conhece, já sabe que por meio dessa plataforma online é possível ter acesso a uma imensa quantidade de vídeos cristãos de qualidade para toda a família.

E, durante esse propósito especial, todos os dias o Portal Universal.org irá sugerir grandes sucessos que podem ser encontrados no acervo do Univer. O primeiro filme dessa série é "O fazendeiro e Deus".

A história é baseada em fatos reais e narra o período de conversão de Angus Buchan, um fazendeiro muito bom para a sua família e dedicado em seu trabalho, porém, de temperamento explosivo.

Em sua jornada, Buchan sofre inúmeros reveses, entre eles, uma seca que ataca gravemente a sua fazenda. Entretanto, em um momento especial, ele decide buscar em Deus a solução para a sua vida.

Quer saber como essa história continua? Acesse o site do Univer e faça o seu cadastro agora mesmo.