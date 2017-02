Quem ama não trai. Será?

Home > Vida a Dois

Quem nunca ouviu a expressão “quem ama não trai”?

De fato, deveria ser uma realidade na vida de muitas pessoas, mas o que se vê por aí não é bem isso. Quando se fala no dia a dia de um casal, saímos do mundo das expressões e fantasias e entramos na realidade.

O ser humano é cheio de erros e falhas e, como a própria Bíblia adverte, em Mateus 26.41, tem a carne fraca, sendo tentado frequentemente pelas coisas belas deste mundo. Por isso, nem mesmo o amor que uma pessoa sente por si própria ou pelo seu companheiro é capaz de impedir que erros aconteçam.

Mas, e se o problema já aconteceu, o que fazer? Como perdoar? Como não cometer os mesmos erros novamente?

Respostas a essas e outras questões da vida amorosa podem ser obtidas durante as palestras da Terapia do Amor, que acontecem todas as quintas-feiras, na Universal. Essa reunião ajuda casais a não apenas superar problemas conjugais, mas também auxilia solteiros, viúvos e divorciados sobre como agir em quaisquer circunstâncias da vida a dois.

Os palestrantes Renato e Cristiane Cardoso sempre abordam o tema com base na Palavra de Deus, ajudando as pessoas a constituírem, ou reconstituírem, a vida a dois.

"Você provavelmente vai trair o seu cônjuge"

“Saiba, marido ou esposa, que você é humano, é falho, é inclinado ao erro, é tentado pelo proibido. E, dada às circunstâncias apropriadas, você provavelmente vai trair o seu cônjuge. E, na ‘hora H’, quando você estiver fisgado pelos seus sentimentos e pela adrenalina, o seu ‘amor’ não impedirá a traição”, escreveu Renato em seu blog pessoal.

Então estamos todos condenados a trair?

"Não. É aí que você deve aprender o que o verdadeiro amor faz nessas situações. Quem ama foge do mal e não confia na própria força”, destaca o palestrante.

Se você precisa de ajuda para salvar o seu casamento, ou para, à luz de Deus, encontrar a pessoa ideal, participe da Terapia do Amor.

Caso queira falar, neste momento, com um de nossos pastores online e receber uma orientação, clique aqui.