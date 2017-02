O Jejum de Daniel está chegando

Home > Notícias da Universal

Como anda a sua vida espiritual? Alguma experiência com Deus recentemente? Um avivamento? Um renovo? Ou você, na verdade, percebe que ela tem sido a mesma há muito tempo? Que tal mudar isso?

Talvez você não esteja procurando caminhos para “provocar” essa mudança, mas no fundo você – e somente você – sabe o quanto precisa fazer algo a mais pela sua vida espiritual. Afinal, você não quer ser um “morno” na fé, não é mesmo?

A oportunidade chegou. Prepare-se para ter uma experiência de renovação como você nunca teve com o Jejum de Daniel, que começa nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro.

Diferentemente dos jejuns comuns – de abstinência de água, comida ou determinados alimentos –, no Jejum de Daniel o objetivo é se “isolar do mundo secular, que só traz desgosto, e viver a água viva do Espírito Santo”, como explica o bispo Edir Macedo.

Durante os 21 dias do propósito, as pessoas abrem mão de informações e entretenimento – que, de certa forma, interferem na vida espiritual – para ficar mais próximas dos pensamentos de Deus.

Ao contrário do que pode parecer, esse tipo de “isolamento” não é um fardo, mas sim uma experiência única de edificação e limpeza mental e espiritual. Quando se descarta essa carga de informações e preocupações, absorvida no dia a dia, a pessoa se torna livre, purificada e, consequentemente, mais sensível à voz de Deus.

O que fazer durante o Jejum de Daniel

Durante esse período de “faxina espiritual”, procure ficar longe das redes sociais, notícias, novelas não bíblicas, filmes seculares e qualquer tipo de entretenimento que pode distanciá-lo do seu foco.

Uma boa oportunidade para aquecer a sua fé é absorver conteúdos espirituais, como o Univer Vídeo, a maior plataforma de vídeos inteiramente cristãos. Nela você vai encontrar conteúdo com temas variados, filmes, documentários da Bíblia e até desenhos.

Você também pode utilizar o aplicativo da Universal em seu celular ou tablet, acompanhar o Universal.org, as mensagens nos blogs da Universal, o blog do bispo Macedo, assistir à TV Universal, ouvir a Rede Aleluia de rádio, entre outras coisas que edificam a sua vida.

Mas, cuidado: não visite tudo quanto é site ou assista tudo quanto é vídeo só porque o conteúdo é cristão, porque assim você poderá cair no mesmo problema: se encher de informação.

O jejum é aberto para todos que almejam algo a mais em sua vida com Deus, um compromisso maior com Ele, o batismo com o Espírito Santo e um avivamento espiritual.

Prepare-se para esse propósito que irá trazer uma fonte de benefícios para fortalecer ainda mais a sua fé.

Você vai participar do próximo Jejum de Daniel? Já participou de outros? Quais foram os resultados? Conte a sua experiência nos comentários.