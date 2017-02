Evangelização nos hospitais fortalece o trabalho na Região Metropolitana de São Paulo

Home > Ação Social

Fazer com que pacientes e familiares sejam acolhidos por Deus e, por meio da fé, tenham a oportunidade de renovar as esperanças e alcançar a cura é o trabalho que o grupo de Evangelização nos Hospitais da Universal vem realizando em suas ações diárias em instituições de saúde em São Paulo.

São mais de 5,8 mil voluntários que visitam unidades hospitalares e postos de saúde no estado, sob a coordenação do pastor Lázaro Nazaré Pedro. Recentemente, duas unidades da Região Metropolitana de São Paulo entraram na lista das visitas periódicas.

Uma delas é o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, que recebe voluntários do grupo todos os domingos. Eles levam uma palavra de conforto e fé aos familiares dos pacientes internados e as orações são feitas na capela ecumênica do local. Mais de 100 pessoas são atendidas a cada visita. Os encontros acontecem entre 15h e 17h30 e duram cerca de 30 minutos cada.

A outra é o Hospital Geral de Carapicuíba, que recebe o grupo aos domingos para reuniões de 30 minutos, realizadas entre 10h e meio-dia, com pacientes e familiares. Mais de 150 pessoas são atendidas a cada visita. As orações se estendem para acompanhantes, médicos, enfermeiros e gestores do hospital.

Força e esperança aos pacientes e familiares

O objetivo do grupo de Evangelização nos Hospitais é levar atenção e carinho, além de uma palavra amiga e de vida, para que tanto o paciente quanto o familiar tenham fé e esperança no que diz respeito à saúde e à Salvação da alma.

“Os voluntários fazem visitas aos leitos, orações pelos enfermos e levam uma palavra de esperança e fé. São essas palavras que revigoram as forças de pacientes, familiares e da equipe médica, e os fazem recobrar as esperanças”, afirma o pastor Lázaro.

Caso tenha um familiar enfermo ou esteja sofrendo com problemas de saúde e deseje a visita de um dos voluntários do grupo, entre em contato pelo e-mail visitas@sp.universal.org.br. Se estiver fora de São Paulo, procure a Universal mais próxima de sua casa e informe-se. Encontre o endereço clicando aqui.