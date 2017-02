UNP entrega kits, livros e promove palestra no Maranhão

Home > Ação Social

Recentemente dois grandes movimentos evangelísticos e sociais foram realizados em penitenciárias do estado do Maranhão pelo grupo Universal nos Presídios (UNP).

O primeiro aconteceu na Penitenciária Regional de São Luís (PRSL), capital, onde os internos receberam 150 kits contendo um minipanetone, bombons e um cartão, tudo acompanhado de um exemplar do livro "A Dama da Fé", de autoria de Ester Bezerra, esposa do líder e fundador da Universal, bispo Edir Macedo.

Apesar de o panetone ser, para muita gente, um alimento muito simples e corriqueiro nas festas de fim de ano, muitos internos nem mesmo conheciam a iguaria; outros não comiam dela havia muito tempo. À medida que os kits eram entregues, eles já abriam e os consumiam imediatamente.

O pastor Venino Aragão de Souza (foto ao lado) – responsável pelo trabalho do UNP no estado –, a esposa dele e outro casal de obreiros voluntários da Universal estiveram no presídio realizando as doações, bem como orações especiais por todos.

Palestra e entrega de livros

Em outro momento, na Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 3 (UPRSL 3), também na capital maranhense, aconteceu uma palestra denominada “Nos Passos de Jesus”. O objetivo foi promover ensinamentos — à luz da Palavra de Deus — aos reclusos, mostrando a eles a importância de pautar a vida nos caminhos de Jesus, a fim de obter abundância em todos os sentidos.

Foram entregues a todos os internos e servidores do local 450 exemplares do livro que leva o mesmo nome da palestra, cuja autoria é do bispo Edir Macedo.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)