Problemas financeiros? Saiba como solucioná-los

Home > Comportamento

Dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontam que o percentual de famílias com algum tipo de dívida fechou o primeiro mês do ano (janeiro) com o menor resultado (55,6%) desde junho de 2010, que registrou 54%.

Os números fazem parte da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), que atribui a melhora à sazonalidade do período. Para a economista da CNC Marianne Hanson, a queda está relacionada ao fato de muitas famílias terem recebido o décimo-terceiro salário, o que permitiu a quitação de dívidas.

Mas apesar da redução no percentual, ainda existem muitas famílias que continuam endividadas e sem perspectivas para quitar as suas contas.

Vida financeira transformada

O bispo Edson Costa, um dos palestrantes do Congresso para o Sucesso – que acontece às segundas-feiras na Universal –, explica que, segundo a Bíblia, também faltava dinheiro para o Senhor Jesus pagar o imposto, e Ele não tinha de onde tirar, por isso pediu a Pedro para lançar o anzol no mar e disse que o primeiro peixe que ele pegasse teria uma moeda dentro da boca (Mateus 17.27). Sem duvidar, Pedro o fez, e trouxe à existência o que não tinha.

Assim como Pedro, as pessoas devem agir diante das dívidas. É preciso usar a fé inteligente. Seja para pagar o aluguel, um financiamento, o material escolar dos filhos ou até mesmo a mensalidade da escola.

“Deus faz surgir a condição para resolver os problemas financeiros. Como vai acontecer não é conosco, mas sim com Deus. Quem iria imaginar que teria o dinheiro na boca do peixe?” – questionou o bispo.

Assista ao vídeo abaixo e confira na íntegra a explicação do bispo Edson Costa sobre o tema:

Você está enfrentando esse tipo de problema? Participe do Congresso Para o Sucesso. As reuniões acontecem todas as segundas-feiras, no Brasil inteiro. Durante as palestras, o participante aprende a alcançar a prosperidade por meio da fé inteligente. Clique aqui e encontre uma Universal mais próxima de sua casa – informe-se sobre os horários.