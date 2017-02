Enquanto espera pelo príncipe encantado, jovem se casa com um cachorro

Home > Vida a Dois

Na busca pelo par perfeito, muitas pessoas acabam fazendo loucuras, só para atrair “boa sorte” no amor. Dessa forma se submetem a situações vexatórias, acreditando serem a solução para o problema.

Na Índia, por exemplo, uma jovem se casou com um cachorro (foto ao lado) depois de o guru da família orientá-la a se unir ao animal como uma forma de espantar a má sorte enquanto espera pelo "príncipe encantado".

Mas será que esse príncipe que ela tanto espera existe? Aquela pessoa que surgirá vai transformar a vida amorosa malsucedida em um tremendo sucesso?

Para os conselheiros do amor e palestrantes Renato e Cristiane Cardoso, esse negócio de "príncipe encantado" não existe, é preciso abrir olhos e mentes para essa história já manjada ao longo dos anos, até porque, brinca Renato: “Já faz tempo que 'príncipe encantado' virou sapo.”

No entanto, muita gente ainda idealiza esse tipo de amor. “Às vezes, em vez do príncipe, o que passa a cavalo são as oportunidades de encontrar alguém, uma pessoa adequada, e a mulher nem percebe, pois está vivendo lá no mundo da fantasia”, disse Renato, durante um dos programas “The Love School”, que apresenta ao lado da esposa, Cristiane, exibido todos os sábados, ao meio-dia, pela Record TV.

E ele acrescenta: “As pessoas, normalmente, tendem a dois extremos: ou são ingênuas e esperam o 'príncipe encantado' e ninguém se encaixa naquela descrição ou idealização, ou então, depois de muito tempo, acabam desistindo de esperar e vão ao outro extremo, ou seja, simplesmente desistem. O certo é ser proativo naquilo que está fazendo, e não ficar desesperado ou ansioso, tampouco ter medo. Aliás, essa última é a razão de muitas pessoas ainda estarem solteiras: o fato de terem medo de dar errado."

Terapia do Amor

Quer saber mais a respeito desse e de outros assuntos relacionados à vida amorosa? Participe da Terapia do Amor, uma reunião voltada para todos: casados, solteiros, divorciados, viúvos. Ela acontece todas as quintas-feiras, no Templo de Salomão, na capital paulista, em três horários: às 10h, 15h e 20 horas. Caso esteja fora de São Paulo, procure o endereço da Universal mais perto de sua casa onde também acontece a reunião e participe.

Para mais informações sobre vida a dois, acesse o site oficial da Terapia, clicando aqui.