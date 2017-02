Ela formou-se aos 94 anos numa universidade dos Estados Unidos

Home > Comportamento

Recentemente, Amy Craton, de 94 anos, se formou bacharel em artes, com graduação em escrita criativa em inglês, na Southern New Hampshire University (SNHU), no noroeste dos Estados Unidos (EUA). Durante o curso, feito a distância, ela atingiu a pontuação média de 4,0. A nota máxima é 5,0.

Ao final do curso, como Amy não pode se deslocar até a cerimônia de graduação, o presidente da universidade, Paul LeBlanc (os dois na foto ao lado), foi até a casa dela, no Havaí (EUA), para realizar uma festa surpresa de formatura.

Amy parou de estudar em 1964 para poder criar os filhos e ficar com eles em tempo integral, mas encontrou, mesmo com o passar dos anos, uma oportunidade para se formar.

Como encontrar forças

Apesar de muitas pessoas usarem a idade ou qualquer outro fator, seja até o tempo curto, como desculpa, Amy não permitiu que as suas limitações a atrapalhassem na busca pelo melhor. Ela estava disposta a passar e ultrapassar as barreiras e buscou meios para isso. São atitudes como a dela que Deus espera.

“A força de vontade, a gana de querer, é o que Deus quer que você queira”, alerta o bispo Edir Macedo. Segundo ele, entre o querer e o realizar há um enorme deserto a atravessar. Só os valentes e determinados conseguem vencê-lo. Tímidos, covardes e medrosos ficam no meio do caminho.

Você não precisa ter medo ou receio de coisa alguma, nem sequer dos problemas. Da fraqueza a pessoa pode encontrar forças para vencer. Por isso, não permita que alguém diga a você que não é capaz de algo. Se você quer mudar de vida, isso é possível.

De acordo com o escritor Jadson Edington, autor do livro “50 Tons para o Sucesso”, esperar pela ocasião é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. “O problema com as oportunidades é que nem todas as pessoas sabem identificá-las. Oportunidades não são resultado de sorte, mas de trabalho e visão”, explica.

E você, tem se sentido incapaz de realizar um sonho, completar os estudos, ou algo assim, por causa do tempo, das condições financeiras, ou até mesmo da idade? Mude essa realidade.