Você já conhece o Mídia FJU?

O projeto Mídia, da Força Jovem Universal (FJU), é responsável por toda a comunicação do grupo. São seus membros que fazem fotos nos eventos, materiais de divulgação e vídeos.

Tudo que é produzido pelo grupo é disponibilizado nas redes sociais e no portal oficial da Força Jovem. O objetivo é fazer com que o maior número de pessoas seja alcançado.

Como funciona?

O Mídia FJU funciona como uma agência de comunicação. Há seis departamentos que trabalham em conjunto. São eles: fotografia, que é responsável por fazer fotos das reuniões, eventos e books fotográficos; jornalismo, responsável pelas matérias e reportagens sde eventos e reuniões; departamento de design, que produz artes de divulgação para as páginas do grupo nas redes sociais; audiovisual, que filma e edita os eventos para que eles também sejam divulgados nas redes; marketing, que administra e modera os conteúdos que são disponibilizados na web; e, por fim, o departamento do mídia internacional (MI), que traduz vídeos, logos e artes para a FJU de outros países.

Resultados

Com tanto trabalho, o grupo tem conseguido levar grandes resultados à vida das pessoas. A auxiliar administrativa Carolina Silva, de 20 anos, fez parte do grupo, mas se afastou. Passou por momentos difíceis e angustiantes e chegou até a pensar em tirar sua própria vida por causa de um relacionamento. “No momento que eu estava com a faca na mão, vi uma foto minha postada na página da FJU, na rede social Facebook. Na hora decidi voltar para o projeto e hoje realmente sou feliz”, contou.

Os voluntários do grupo também obtêm conhecimento diariamente. O fotógrafo Jesiel Oening, de 23 anos, faz parte do Mídia há mais de seis anos. Quando começou a integrar o projeto, ele não entendia absolutamente nada de comunicação, mas se dedicou e decidiu fazer do que aprendeu sua profissão. “Hoje sou fotógrafo profissional. O Mídia me ajudou a descobrir um talento que nem eu sabia que tinha”, declarou.

Não importa se é por meio de fotos, de textos ou de vídeos, o principal objetivo dos voluntários do projeto é levar aos jovens uma palavra de fé e de esperança.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

