Procura-se profissional resiliente

Atualmente, as empresas exigem inúmeros atributos de um funcionário para que ele lhe traga constantes resultados, mas desenvolvê-los também é importante para que ele possa se destacar.

Uma dessas características é a resiliência. De acordo com a Física, trata-se da capacidade de um corpo voltar ao seu estado original após ter sido submetido a algum tipo de deformação, como acontece quando se puxa um elástico, por exemplo.

No mundo corporativo, podemos definir resiliência como a capacidade de um profissional enfrentar as adversidades, moldando-se a cada situação e, da mesma forma, recuperar o seu estado original. “Significa nossa capacidade de lidar com problemas e obstáculos sem que eles nos afetem a ponto de entrarmos em colapso”, resume o coach profissional Robson Profeta.

O especialista ressalta que o indivíduo resiliente é muito valorizado porque é focado nas soluções, em vez de lamentar pelos problemas. “Problemas fazem parte do dia a dia das empresas e, para que a engrenagem gire, o time deve ser composto por pessoas que enfrentem adversidades como algo que faça parte do jogo. Por essa razão, os resilientes possuem um valor inestimável”, justifica o profissional.

Quem tem essa característica enfrenta situações de crises e perdas, mas se recupera de todas elas. Ao mesmo tempo, tem a habilidade de se adaptar às mudanças graças à sua flexibilidade. Muitas vezes a pessoa até transforma as experiências negativas em aprendizado, mesmo quando elas acontecem inesperadamente.

Quando é submetido a uma situação desafiadora, o resiliente consegue administrá-la de maneira sensata. Dessa forma, consegue procurar estratégias para encontrar rapidamente soluções eficazes para os problemas.

Isso não significa que esse tipo de profissional não se estresse com uma situação difícil. É claro que ele também tem receio diante dos obstáculos, mas mantém o equilíbrio emocional para enfrentá-los sem que eles o abalem. “Resiliência é um dos temperos para o sucesso. Para obter conquistas, obstáculos aparecerão pelo caminho. Então, para superá-los temos que ter alguns ingredientes e, certamente, ela é um deles”, avisa o coach.

Renovação constante

O consultor empresarial Denis Henrique da Silva (foto ao lado), de 31 anos, tem uma rotina que exige dele muita resiliência. Na empresa em que trabalha, ele presta assessoria a empresários e executivos de vários segmentos, auxiliando-os em processos fiscais, jurídicos e administrativos.

Desde o início desse trabalho, em 2013, ele entendeu que precisava desenvolver essa característica, já que teria que promover estratégias frente a situações de pressão e de risco. O aprendizado foi obtido nas palestras do Congresso para oSucesso, que acontecem semanalmente na Universal.

Durante os encontros, ele aprendeu a ser equilibrado para lidar com os imprevistos. “A qualquer momento você pode ser surpreendido tanto por uma notícia excelente como por uma desagradável. Isso exige equilíbrio mental, espiritual e emocional. No Congresso encontro esse equilíbrio”, destaca.

Denis lembra de várias situações em que precisou ser maleável. Uma delas foi quando se atrasou para atender uma empresária. “Liguei para ela e informei o motivo do atraso. Fui surpreendido por sua voz alterada e pela declaração de que iria cancelar o contrato.”

Sem se abalar com o estresse, ele mostrou a ela a solução rapidamente. “Garanti que se houvesse a oportunidade de ela me recepcionar eu terminaria o processo com sucesso antes do tempo para que ela não se atrasasse para o próximo compromisso.”

O seu comportamento foi decisivo e ele foi até elogiado pelo trabalho. “Terminamos antes do horário. Além disso, ela informou que se tivesse possibilidade de nos indicar não hesitaria, pois entendeu o meu comprometimento e respeito comos

clientes”, comemora.

O consultor se mantém perseverante diante dos desafios. Certa vez, após ter ouvido durante meses respostas negativas de um empresário, ele conseguiu fechar um contrato. “Fui ousado e me dirigi à empresa sem avisar. Consegui uma reunião e sai de lá com a parceria fechada.”

Denis também é flexível às mudanças. Uma delas aconteceu quando ele deixou de ser coordenador de uma equipe para ser consultor. “Liderei a abertura de uma filial. Depois, recebi a notícia de que teria de retornar para a matriz na posição de consultor. Voltei com mais determinação, pois tinha certeza de que aquele momento era essencial para formar a estrutura que me tornaria mais forte.”

Agora, Denis quer abrir seu próprio escritório e já sabe como atender seus futuros clientes. “Procuro ouvir mais, pois em momentos de estresse o melhor é responder de forma consciente”, finaliza.

Desenvolva a resiliência

- Tenha sempre objetivos claros

- Seja corajoso para assumir riscos

- Reconheça suas limitações e pontos fortes

- Seja otimista diante dos acontecimentos

- Antecipe-se diante de crises e obstáculos

- Procure soluções, mesmo que ainda esteja convivendo com o problema

- Permita-se recuar e seja flexível para retornar ao estado original

