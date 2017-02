Por que é tão importante ler a Bíblia?

Home > Folha Universal

Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo? Segundo a Aliança Global Wycliffe são, em média, 4 bilhões de cópias traduzidas em mais de dois mil idiomas e dialetos espalhadas pelo planeta. Apesar disso, poucas pessoas dedicam tempo para a sua leitura.

Só nos Estados Unidos, por exemplo, menos da metade dos cristãos praticantes investem tempo para ler a Bíblia. A informação foi divulgada pelo diretor do Projeto Ignição na Sociedade Bíblica Americana, Samuel Harrell. A pesquisa revelou que apenas 18% da população americana com idade a partir de 18 anos lê o livro. Entre os cristãos praticantes, apenas 37% são leitores das Sagradas Escrituras.

Outro estudo realizado pela LifeWay Research revelou que 90% dos fiéis desejam agradar e honrar a Jesus em tudo o que fazem, mas apenas 19% dos que frequentam a igreja leem a Bíblia diariamente. E, quando o assunto é o nosso país, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Ibope, mostra que 44% da população não lê e 30% dela nunca comprou sequer um livro.

Não deixe para depois

Por que as pessoas não têm o hábito de aprender e de meditar por meio da Bíblia? São muitos os motivos que podem levar alguém a não praticar a leitura: desorganização, preguiça, falta de instrução para iniciar, procrastinação, entre outros. Como consequência, a ausência dessa prática pode comprometer a evolução e o amadurecimento espiritual.

Rafaella Arlem Ribeiro (foto ao lado), de 19 anos, estudante de odontologia, frequenta a Universal desde criança e sempre foi orientada a ler a Bíblia. Ainda assim, ela conta que nunca teve interesse em ler a Palavra. “Todos falavam a respeito da importância de ouvir a voz de Deus por meio dos textos só que eu não tinha vontade. Para mim, era apenas como um livro de história”, afirma.

Ela tentou ler durante algum tempo, mas achava o conteúdo complexo e desistia da leitura facilmente. “Sempre aparecia algo para desviar o meu foco. E, com o tempo, percebi que estava estagnada na fé. Quando me perguntavam, eu não sabia explicar grandes histórias de profetas e isso foi me prejudicando”, lamenta.

A jovem revela que percebeu a importância de mudar a postura após ouvir uma orientação do Bispo Edir Macedo, no programa de rádio Palavra Amiga. “Ele convidou todos os que estavam sofrendo para fazer uma prova com Deus, porque Ele iria transformar a vida daquelas pessoas, porém era necessário colocar em prática o que não era levado a sério.Naquele dia eu entendi que Deus queria falar comigo por meio da Palavra dEle. Comecei a ler, pois queria conhecê-Lo de verdade”, revela.

Hoje, antes de abrir a Bíblia, Rafaella faz uma oração e pede para que Deus fale com ela e que lhe dê entendimento. “Não vejo mais a Bíblia como um arquivo de histórias porque o mesmo Deus que fez as grandes maravilhas no passado também faz nos dias atuais. Medito todas as manhãs na Palavra dEle e isso me fortalece, me renova e me direciona para o dia que está por vir.”

Ouvir a Deus

É extremamente comum ver a Bíblia como um objeto de decoração. Ela fica lá, no cantinho da sala, fechada ou aberta em algum salmo. Só que isso não adianta nada se não houver uma relação verdadeira com Deus.

Por isso, mais que apenas ler as Escrituras, é preciso meditar nos ensinamentos que elas transmitem. O Bispo Edir Macedo afirma que apenas a reflexão bíblica traz felicidade. “A pessoa que medita na Palavra de Deus bebe das ideias de Deus. Ela recebe a direção divina e tudo o que ela fizer será bem-sucedido. E até se cometer algum erro ele se tornará um beneficio para ela”, explica.

Não é preciso passar o dia todo lendo os capítulos, mas fazer dessa meditação uma prática diária é suficiente para ouvir a voz de Deus. “Use a sua inteligência e medite na Palavra, pois se você ler e meditar em um único versículo é o suficiente para entender o que Deus quer para a sua vida. A pessoa pode ter todos os conhecimentos do mundo mas, se não tiver sabedoria, não adianta nada. A Palavra de Deus nos dá sabedoria para ter uma vida tranquila, segura e feliz”, finaliza o Bispo.

A própria Bíblia afirma no livro de Efésios que “a espada do Espírito é a Palavra de Deus.” (Efésios 6.17). Ou seja, o conteúdo que ali está disponível para quem quiser é o melhor manual e a maior armadura espiritual que uma pessoa pode ter. Então, se você quer vencer, não deixe para depois o que você pode mudar ainda hoje. Leia a Bíblia.

Saiba mais sobre esse e outros assuntos espirituais na Noite da Salvação, que acontece todas as quartas-feiras, na Universal. Clique aqui para consultar o endereço de uma igreja mais perto de você. Ou converse agora mesmo com um Pastor Online.