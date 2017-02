Multidão participa de reunião com bispo Macedo em Santa Catarina

Home > Notícias da Universal

No dia 1º de fevereiro, o povo catarinense recebeu o líder da Universal, bispo Edir Macedo, na Catedral da fé em Florianópolis. Ele realizou a reunião especial da Noite da Salvação, às 19h30.

Situada na Avenida Mauro Ramos, 1.310, no Centro da capital catarinense, a igreja recebeu uma multidão. Muitos, por não terem conseguido entrar no salão principal — que estava completamente lotado —, foram acomodados do lado de fora (foto abaixo) e no estacionamento, de onde assistiram ao culto por meio de telões instalados.

Nem mesmo a chuva que caiu na cidade momentos antes impediu que as pessoas chegassem ao destino. Uma internauta até postou em uma rede social, logo após o encontro: “Realmente foi uma chuva de bênção. Valeu a pena cada esforço para chegar à reunião.”

A Noite da Salvação acontece em todos os templos da Universal, sempre às quartas-feiras. Procure aqui o endereço mais perto de sua casa e participe.