Faltam apenas 2 minutos e meio para o Fim dos Tempos

Em 1947, a revista científica Bulletin of the Atomic Scientists publicou em sua capa o “Relógio do Apocalipse”.

O “relógio”, claro, não era real, tratava-se apenas de uma metáfora. Mas funcionava como um alerta para os perigos de uma guerra nuclear que poderia surgir naqueles tempos de início da chamada Guerra Fria.

Dois anos antes da publicação, as cidades japonesas Hiroshima e Nagasaki tinham sido destruídas por bombas atômicas – um poder de catástrofe jamais visto antes pela humanidade.

Desde quando fizeram parte da revista, os “ponteiros” do “relógio” foram alterados 23 vezes. Sempre que a humanidade “perde o controle”, ele se aproxima da meia-noite, “a hora final”.

Foi o que aconteceu recentemente. O grupo atual que analisa o “relógio” — composto por 14 cientistas especialistas em alterações climáticas, energia nuclear e armas, principalmente — “posicionou” os ponteiros para 2 minutos e meio antes da meia-noite.

É a primeira vez que o relógio é “adiantado” de uma vez só em 30 segundos — o que revela uma mudança brusca.

Alguns dos motivos para esse cenário “pré-apocalíptico” seriam conflitos internacionais negociados de maneira ineficiente, risco constante de uma guerra nuclear, perigos gerados por notícias falsas na internet, falta de segurança na internet, aumento da temperatura em diversas regiões do planeta, aumento do nível do mar, efeito estufa, os riscos no envolvimento dos Estados Unidos da América (EUA) com os conflitos na Síria e a instabilidade na fronteira Ucrânia-Rússia.

Quando será o Apocalipse?

Segundo a Bíblia, apenas Deus sabe quando ocorrerá o Fim dos Tempos: “Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai.” Marcos 13.32

Entretanto, o Senhor Jesus, quando esteve em Sua forma de homem aqui na Terra, contou quais seriam alguns dos sinais de que o fim estaria próximo.

Devemos buscar a Salvação Eterna

Não importa quando o Fim dos Tempos chegará, as pessoas que pertencem a Deus devem buscar a Salvação Eterna, no Senhor Jesus.

Como observou o apóstolo Paulo: “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e Se entregou a Si mesmo por mim.” Gálatas 2.20

Aqueles que desejam o Reino de Deus, precisam seguir o que está escrito na Palavra dEle.

