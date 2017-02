Como decretar o fim do sofrimento?

Home > Folha Universal

No passado, o povo de Israel se viu em uma situação de apuros quando um decreto real determinava o dia e o mês em que a vida de todos seria aniquilada e os seus bens saqueados (esta passagem está no livro bíblico de Ester). Mas, mesmo diante daquilo que parecia não ter saída, Deus levantou pessoas que fariam com que aquele decreto fosse confrontado e anulado. Só havia uma condição para isso: o povo teria de estar disposto a lutar pela sua vida com todas as forças.

O “Dia do Decreto” foi realizado na Universal, nessa mesma fé, no dia 29 de janeiro, para que todos determinassem o fim do mal em suas vidas. Cerca de 10 mil pessoas compareceram ao Templo de Salomão. Em todo o Brasil e em diversos países do mundo, milhões de pessoas participaram desse dia especial com uma única motivação: que todo decreto de dor e sofrimento fosse anulado.

Obediência

Como decretamos realmente o fim de algo que nos afronta? “Quando cremos e obedecemos à Palavra de Deus”, explicou o bispo Clodomir Santos, que deu início à reunião das 9h30, no Templo, com um clamor para que todos apresentassem a Deus a carta com as afrontas que têm sofrido – todos foram convidados a levar uma carta contando o sofrimento pelo qual estão passando.

Em seguida, o encontro foi conduzido pelo Bispo Edir Macedo, que ressaltou que o segredo de uma vida abençoada está em honrar a Deus. “Ele dá a Palavra e nós vamos obedecê-la ou não. Depende do nosso juízo”, disse. O Bispo lembrou ainda que o rei Saul ficou 40 anos reinando, mas Deus não era com ele; ele tinha tudo, mas não tinha Deus.

Antes de entregar a vida ao Senhor Jesus, todos devem avaliar se estão realmente dispostos a colocá-la por completo no Altar. Quando a pessoa honra a Deus com prioridade, Ele se manifesta por meio da convicção da fé e da certeza de que tudo vai dar certo.

Para ter essa convicção, decida honrar a Deus com a sua vida. O sofrimento tem força quando você tenta resolvê-lo à sua maneira. Aceite a maneira de Deus. Dessa forma, não há decreto do mal que prevaleça na vida de uma pessoa.

