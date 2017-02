Como alcançar a maturidade

Home > Folha Universal

Quando ouvimos a palavra maturidade, logo pensamos em uma pessoa com idade avançada e cabelos brancos. É certo que, com o passar dos anos, podemos aprender mais, mas nem sempre isso ocorre. Muitas mulheres agem como meninas, cometem sempre os mesmos erros e não têm controle de suas reações. Por outro lado, há jovens que demonstram maturidade, pois revelam sua força diante dos problemas.

No texto “Imatura, eu?”, Viviane Freitas escreve em seu blog que a imaturidade pode aparecer em qualquer fase da vida e se manifesta através de alguns comportamentos. O imaturo não consegue esperar, não pensa antes de agir e deposita suas expectativas nos demais. “Esperar que venha de outros a nossa própria realização, seja no aspecto que for, fará com que as coisas não saiam como esperamos e aí, com a frustração, culpamos as pessoas, as circunstâncias e até a Deus por nosso fracasso. Assim, nos ausentamos da responsabilidade de cuidar da nossa própria vida”, afirma.

A escritora explica que pessoas emocionalmente imaturas são muito preocupadas com suas necessidades e não conseguem resolver seus conflitos sem atingir alguém. “Normalmente pessoas imaturas vivem no seu próprio ‘mundinho’, são volúveis, mudam de humor a cada momento, e quando estão frustradas descarregam no primeiro que aparecer na sua frente – muitas vezes, alguém que não tem nada a ver com a história.”

O que é amadurecer?

A maturidade emocional é adquirida quando começamos a prestar mais atenção em como as coisas ao nosso redor nos atingem e, a partir dessa observação, conseguimos desenvolver competências que nos ajudam a ter o controle da própria vida, como perseverança e equilíbrio. Contudo, Viviane Freitas alerta que “a maturidade emocional não surge do nada. Ela exige trabalho, esforço, boa vontade e o desejo de olhar para dentro e se conhecer melhor, com a cabeça e o coração em perfeita sintonia. Amadurecer significa encarar a realidade como ela é, muitas vezes bem mais dolorosa do que gostaríamos.”

A mulher precisa lidar com os fatos da vida e seguir adiante. Ainda que saiba claramente quais são suas falhas, elas não vão lhe abater. Também estará consciente de que as atitudes dos outros não podem mais influenciá-la. “Amadurecer é assumir nossas dificuldades, nossos medos, reconhecer as fraquezas e saber lidar com nossas limitações. Saber que é por meio do nosso esforço e de uma fé pura em Deus que conseguimos conquistar nossos objetivos. Ser maduro é saber que se algo saiu errado foi por sua própria responsabilidade. É preciso entender que nem Deus fará nada se você não fizer”, comenta.

E os erros do passado?

Não podemos mudar o que aconteceu, mas é possível aprender com o passado e seguir em frente. Se entender isso, também será capaz de saber o que fazer para alcançar a realização. Portanto, a verdadeira maturidade está ligada à sabedoria e à força que conquistamos a cada situação que vivemos. Ainda que por um momento você seja levada pela imaturidade, ela será uma oportunidade para que cresça e desenvolva uma confiança inabalável.

O Godllywood visa auxiliar mulheres em toda e qualquer situação, desde que ela deseje realmente ser auxiliada e moldada para uma mulher melhor. Conheça mais sobre o grupo e saiba como participar dos projetos clicando aqui.