Centenas de presos se batizam nas águas em Minas Gerais

Um grande batismo nas águas aconteceu, recentemente, em uma das maiores instituições prisionais do estado de Minas Gerais, o Presídio de São Joaquim de Bicas, localizado na Região Metropolitana da capital, Belo Horizonte.

No local, 478 detentos desceram às águas em uma atitude de fé e coragem, que certamente marcou a vida de todos.

O evento foi promovido pelo grupo Universal nos Presídios (UNP), que atua há décadas evangelizando os reclusos, bem como os familiares, e ainda realiza movimentos sociais e palestras motivacionais em todo o País.

O batismo nas águas representa o novo nascimento daquela pessoa que, de forma sincera, aceita Jesus como Único Senhor e Salvador de sua vida.

Não importa o que ela fez ou deixou de fazer, se ela, de fato, se arrepende e confessa os seus pecados diante de Deus — abandonando as práticas erradas —, tudo se faz novo, pois a decisão de mudar partiu dela, exatamente como fizeram esses internos em Minas.

O movimento foi reconhecido até pela Secretaria de Estado de Defesa Social, que fez questão de destacar a importância da presença da Universal na recuperação dos presidiários. Atualmente, o UNP é dirigido pelo bispo Eduardo Guilherme.

