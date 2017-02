A "cidade móvel" dos hebreus

Home > Folha Universal

Cerca de 600 mil homens hebreus saíram da escravidão no Egito rumo à Terra Prometida com suas famílias, pertences e gado, conforme relatam as passagens bíblicas do livro Êxodo. Mesmo no deserto, enquanto viajavam a pé, eles mantinham uma estrutura improvisada de cidade, com funções e posições específicas ao redor do Tabernáculo.

Em grupos de três, as chamadas 12 tribos de Israel ficavam acampadas em volta da tenda sagrada – sendo que, no centro, bem perto dela, ficavam os subgrupos que formavam a tribo de Levi (coatitas, gersonitas e meraritas), que cuidavam dos serviços relativos ao Tabernáculo e à adoração a Deus (e por isso não entravam na conta das tribos, pois eram isentos do serviço militar, eram contados como 12 somente os exércitos). Dela faziam parte Moisés, Arão

e seus descendentes.

Assim era o que podia ser chamado de o centro daquela “cidade móvel”. O restante do povo acampava em volta dessa formação que lembrava uma cruz – numa antecipação do Messias que um dia viria. Visualize abaixo:

