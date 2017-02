3 características valem mais que traços físicos quando o objetivo é ser bonito

Home > Comportamento

Estar dentro dos padrões estabelecidos não é o que torna uma pessoa bonita. É isso o que estudos recentes têm demonstrado. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, existem 3 características da personalidade que vencem traços físicos quando o objetivo é ser bonito. São elas: confiança, extroversão e atitude positiva.

Três psicólogos participaram da entrevista ao jornal e chegaram à conclusão de que o caráter é responsável pela maior parte da percepção de beleza que as pessoas têm. Ou seja: cuidar da beleza interior traz mais vantagens do que se dedicar exclusivamente à beleza exterior.

Analisando as 3 características:

Confiança

De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade do Arizona(Estados Unidos) – e citada pela reportagem do Daily Mail –, uma autoconfiança equilibrada faz a pessoa parecer mais autêntica, segura e socialmente atraente.

Em seu blog, o escritor Renato Cardoso concorda com essa opinião e declara: “Você nunca conseguirá ter relacionamentos saudáveis enquanto for inseguro. É um sentimento maldito, que atormenta e enfeia as pessoas mais belas."

Extroversão

“Grande rede de relacionamentos, um histórico de bons relacionamentos, uma inclinação para explorar oportunidades e disposição para ser feliz.” Essas são as vantagens do extrovertido, de acordo com o psicólogo Adrian Furnham.

Atitude positiva

Pensar de maneira positiva vai além do clichê “o copo está meio cheio ou meio vazio?”. Para os psicólogos que estudam relacionamentos, o otimismo faz as pessoas viverem por mais tempo, trabalharem melhor e elevarem o seu status social. Além de fazer com que as pessoas ao redor se sintam confortáveis.

Em seu blog, o bispo David Higginbotham explica quemesmo a Bíblia traz essa lição. A Palavra de Deus explica que “a mensagem constante de Deus para nós é que todo problema tem uma solução, que sempre existe algo bom que podemos fazer”. Ou seja, “nossas reações podem mudar o curso de como as coisas acontecem no futuro”.

Por isso é tão importante manter a fé e a confiança em Deus, o que ajuda a ultrapassar qualquer obstáculo.

